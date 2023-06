19:39 Els comuns proposen Joan Carles Gallego per presidir el Parlament



Primeres reaccions a la suspensió de l'acta de Laura Borràs, que ha deixat vacant aquest dijous la presidència del Parlament. En Comú Podem ha anunciat en roda de premsa que proposarà el diputat Joan Carles Gallego per presidir el Parlament, una proposta que es farà efectiva en el ple de divendres 9 de maig, que té per únic punt escollir la nova presidència de la cambra. David Cid, portaveu de la formació, ha emplaçat "les forces d'esquerres", amb relació a la CUP, ERC i PSC, a donar suport a la seva candidatura que considera que pot generar "consens". "Hauran de triar entre un candidat progressista o un de Junts", ha afegit. Informen Bernat Surroca i Carme Rocamora.

17:12 El Govern presenta una guia sobre diversitat religiosa i donació dirigida als coordinadors de trasplantaments d'òrgans



La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, i el conseller de Salut, Manel Balcells, han presentat aquest dijous una guia sobre diversitat religiosa i donació d'òrgans i teixits dirigida als coordinadors de trasplantaments i els professionals sanitaris responsables del procés de donació en els hospitals autoritzats, amb motiu del Dia del donant, que se celebra dimecres que ve. La guia, pionera a tot l'Estat, pretén ser una eina "útil" pels professionals i informar-los sobre les diferents religions per facilitar l'aproximació dels professionals a les famílies de diferents cultures en el moment de plantejar la donació, tenint en compte les diverses identitats i sense violentar els seus sentiments.





13:39 Demòcrates proposa una aliança només entre independentistes per bloquejar qualsevol investidura a Espanya fins a negociar l'autodeterminació



Més reaccions al "front democràtic" proposat per Pere Aragonès. Demòcrates, formació que aquesta legislatura està integrada dins Junts al Parlament, ha emès un comunicat en què ha avisat el president de la Generalitat que no vol participar d'una estratègia per fer front un executiu amb l'extrema dreta, sinó d'una per avançar en l'agenda independentista. "Demòcrates no té cap voluntat de fer un front per frenar la dreta espanyola; té la voluntat de fer un front independentista per avançar de forma decisiva cap a la implementació de la república catalana, que és el mandat que emana del referèndum del primer d’octubre, que segueix vigent, i que ens obliga a tots", apunten en el comunicat. Així, deixen clar que el seu interès és teixir una aliança només entre independentistes que comprometi els partits a "bloquejar" qualsevol majoria que permeti la investidura d'un president fins que Espanya s'avingui a reconèixer el dret a l'autodeterminació. Informa Carme Rocamora.

12:56 El Parlament reprova Raquel Sánchez per la "constant ineficàcia" en la gestió de Rodalies La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha estat reprovada de nou, ara al Parlament de Catalunya, per la "constant ineficàcia" en la gestió del servei de Renfe i Adif a Catalunya. Així ho ha decidit la cambra catalana, aprovant una moció d'ERC. Els republicans, ja van aconseguir la reprovació de Sánchez al Senat. Concretament al Parlament, la moció ha rebut el suport de Junts, la CUP i el PP. Comuns i Vox s'han abstingut i el PSC ha votat en contra. La cambra ha aprovat també l'exigència del traspàs "definitiu i integral" de Rodalies a la Generalitat perquè es pugui assumir la gestió integra del sistema ferroviari català.

12:39 El Jovent Republicà veu en el resultat del 28-M un "toc d'atenció" que obliga a recuperar la lluita independentista "desacomplexadament" i sense "retrets"



El Jovent Republicà considera que el resultat de les eleccions del 28-M, que ha suposat una forta davallada per ERC, és un "toc d'atenció i un avís" que obliga a recuperar la "iniciativa i la lluita independentista". Així ho han expressat les joventuts del partit en un comunicat aquest dijous, en el qual també demanen deixar de banda els "retrets i la crispació" i recuperar desacomplexadament la reivindicació de la república catalana. "És més urgent que mai teixir una aliança antifeixista i independentista per plantar cara a l'extrema dreta i fer una aposta clara per les polítiques transformadores", afegeixen en l'escrit. Informa Carme Rocamora.

12:10 Air China reprèn els vols directes entre Barcelona i Pequín amb tres freqüències setmanals



Air China ha recuperat aquest dijous els vols directes entre Barcelona i Pequín que va deixar d’operar el 2020 amb la pandèmia. La ruta tindrà tres freqüències setmanals d’anada i tornada els dimarts, dijous i dissabtes. Per la seva banda, el cònsol de la Xina a Barcelona, Zhu Jingyang, confia que aquest sigui "el primer de molts" vols directes entre Barcelona i la Xina. Amb la recuperació dels vols a Seül i Singapur, el Prat ja opera tres de les sis rutes directes amb Àsia d’abans de la pandèmia, a l’espera de recuperar els de Xangai i Hong Kong.

11:35 Feijóo diu obertament que no té problema per pactar amb Vox: "Sempre que sigui constitucionalista..."



El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat aquest dijous en una entrevista a Telecinco que es veu "absolutament legitimat" per negociar investidures amb Vox. Segons Feijóo, com que el PSOE ja ha avançat que no facilitarà la constitució dels governs, ell "no ha de donar cap explicació sobre cap mena d'investidura amb altres partits, sempre que siguin constitucionalistes". En tot cas, ha advertit el partit de Santiago Abascal, amb qui té una relació "d'absoluta cordialitat", que ha de "facilitar" la "derogació del sanchisme", però "si volen ministeris i càrrecs ja és una altra cosa". Feijóo ha sentenciat: "Espero que no interrompin el canvi que han expressat les urnes i que Vox no doni els seus vots a l'esquerra".

11:12 El PDECat, després de reunir-se amb Aragonès pel "front democràtic: "Ens sona bé la música" Reunió positiva entre Pere Aragonès i els líders del PDECat per explorar el “front democràtic” que planteja el president de la Generalitat. Després d'una hora de reunió i en una atenció als mitjans fora de Palau, Marc Solsona i Ferran Bel, líders del PDECat, han assegurat que els “sona bé la música” i la idea d’arribar a acords “mínims” programàtics. Així mateix, han assegurat que en aquesta primera reunió no s’ha arribat a cap concreció, però han avançat que estan “oberts” a “qualsevol estratègia de país”. La reunió amb el PDECat és part de la gira iniciada pel cap de l’executiu, que dimecres ja es va reunir amb Junts, CUP i comuns. Informa Carme Rocamora.

10:48 Junqueras assegura que no s'ha plantejat plegar després de la patacada del 28-M: "El lideratge més ben valorat del país soc jo"



El president d'ERC, Oriol Junqueras, no plegarà ni tampoc s'ho ha plantejat després del retrocés del partit en les eleccions municipals del 28-M. Així ho ha confessat en una entrevista al Cafè d'Idees de RTVE, en la qual no ha aclarit si considera que s'haurien d'assumir o no responsabilitats per la pèrdua dels més de 300.000 vots. "La manera d’assumir responsabilitats polítiques és fer tot el possible per merèixer la confiança de la ciutadania", ha declarat. Així mateix, ha recordat que ell és el més ben valorat a les enquestes: "Hi ha moltes maneres d'intentar saber quina és l'opinió de la gent sobre cada persona i partit polític. Des de fa anys, el lideratge més ben valorat del país o la persona més ben valorada des d'un punt de vista polític per sort he sigut jo". Informa Carme Rocamora. ☕ Oriol Junqueras diu que no s'ha plantejat plegar després dels resultats del #28M |@junqueras @Esquerra_ERC



10:35 Junqueras tanca definitivament la porta a la llista unitària de Junts: "És una fórmula per desgastar Aragonès i el Govern"



El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha tancat definitivament la porta a la llista unitària que planteja Junts a les eleccions espanyoles del 23-J. Segons el líder dels republicans és una fórmula que no té el suport del gruix sobiranista, perquè ni el seu partit ni la CUP ni els comuns l'avalen. "És una fórmula antiga que s'utilitza tàcticament per desgastar el president de la Generalitat i el Govern de Catalunya", ha dit en una entrevista al Cafè d'Idees de RTVE. Després del plantejament de Junts, Pere Aragonès va posar damunt la taula la conformació d'un "front democràtic", que no s'ha de traduir en la conformació d'una llista unitària sinó en qüestions com reforçar el Govern, prioritzar acords independentistes als ajuntaments i a les diputacions, i en clau electoral, apostar per un acord programàtic conjunt del sobiranisme. Informa Carme Rocamora. Oriol Junqueras descarta la llista unitària que proposta Junts.



08:46 Albiol demana al PP «que trenqui tabús» i posa com a exemple la seva victòria a Badalona



L'alcaldable del PP a Badalona i guanyador dels comicis, Xavier García Albiol, ha cridat el seu partit a "trencar molts tabús" per atraure nous votants i mostrar-se com un partit útil, i n'ha erigit en exemple el seu cas de Badalona . En una entrevista a El Mundo d'aquest dijous ha defensat que "s'ha d'obrir un procés de reflexió interna i dur a terme els canvis necessaris", si bé ha qualificat de bona la base territorial que els populars han demanat a les eleccions. "El meu projecte a Badalona no s'ha basat a aglutinar un sentiment identitari, sinó de ciutat", ha sostingut, i ha destacat que també ha demanat vots d'independentistes.