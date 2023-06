Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell: «No gaudirem de la majoria absoluta»

afronta el segon mandaamb una majoria absoluta que li permetrà governar còmodament amb 14 regidors, una xifra que assegura quede ciutat amb les altres forces del ple i la societat civil: "No gaudirem de la majoria absoluta, seguirem treballant com fins ara", assegura en una entrevista publicada a l'Agència Catalana de Notícies (ACN).La batllessa de la capital dellamenta que hi hagi forces que encara utilitzin el seu pas pel govern dei demana que se la valori per la seva gestió al capdavant del consistori, com considera que ha fet la ciutadania que la votat. Projectes controvertits com el de la piscina d'onades o la Ronda Nord marcaran el mandat que tot just comença a dibuixar-se.

En les porres fetes als mitjans locals durant la campanya, Farrés no preveia una majoria absoluta (el marquen 14 representants) i s'assignava un topall de 12 regidors, sumant dos als obtinguts el 2019. Un coixí, però, que assegura que no serà excusa per tirar pel dret en temes de ciutat que hagin d'anar a ple, on promet arribar a consensos amb la resta de forces polítiques.

"Seguirem treballant com quan teníem 10 regidors", ha assegurat, considerant que és millor continuar gestionant la ciutat amb el màxim d'entesa possible amb les forces del ple. Amb l'objectiu de consolidar allò que ja ha funcionat, aposta per mantenir la inversió en tots els barris de la ciutat, "també al Centre", remarca, on, entre d'altres, s'ha urbanitzat d'una vegada per totes el passeig de la Plaça Major i s'hi ha centralitzat l'aposta estrella de Nadal, que converteix la façana de l'Ajuntament en l'escenari d'un gran calendari d'advent teatralitzat.

En el sarró queda seguir desenvolupant el pla estratègic de captació de la indústria en emplaçaments com els polígons o l'àrea de Sant Pau de Riu-sec, generant llocs de treball perquè els sabadellencs es quedin a la ciutat i generar riquesa local. De la mateixa manera, es vol crear més parc d'habitatge públic o implementar un procediment per fer front a les plagues que puguin repuntar amb l'increment de les temperatures: "Espero un mandat mogut amb elements estratègics", adverteix.

