Quants diners guanyaran els partits per cada escó i cada vot del 23-J?

Els partits polítics rebran 21.167,64 euros per cada escó deli delque aconsegueixin a les eleccions generals de. Es tracta de la mateixa quantitat que el 2016 i que als comicis d'abril del 2019, si bé seran 6.350 euros més que en els últims comicis, els del 10 de novembre del 2019, que van contemplar menys subvencions en tractar-se d'una repetició electoral. A més, les candidatures també percebran 81 cèntims per cada vot al Congrés que es tradueixi en escons i 32 cèntims més per papereta al Senat qui aconsegueixi representació.L'ordre ministerial fixa també el límit de les despeses electorals per al 23-J, que és variable i depèn de les llistes que s'hi presentin. Per a aquests comicis serà el resultat de multiplicar per 37 cèntims el nombre d'habitants corresponent a les circumscripcions on es presenti cada partit. També, i com és habitual, l'Estat subvencionarà les despeses electorals originades per l'enviament als electors deelectorals o deelectoral.