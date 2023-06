El PSC tornarà a l'alcaldia de Reus gràcies als independents vinculats al PDECat

Reus 2023 Totes les dades Cens total: 73.091 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 36.737 50,26% Abstencions: 36.354 49,73% Vots nuls: 575 1,56% Vots en blanc: 587 1,62% Partit Vots % Regidors

El-formació d'independents vinculats al- han arribat a un acord per governar l'en els pròxims quatre anys. Ambdues formacions han anunciat el pacte aquest dijous i han assegurat que l'entesa ha estat "fàcil" perquè comparteixen model de ciutat i punts del programa electoral. Així, els socialistes recuperen un feu que havien mantingut fins al 2011, quan el van perdre a mans de(CiU-Junts).Els dos partits també han avançat que tenen pràcticament enllestit el cartipàs municipal, tot i que no han decidit qui ocuparà les regidories. La guanyadora de les eleccions de 28-M, la socialista, ha afirmat que les sumes d'altres formacions són possibles, però ha dit que un govern alternatiu de laseria "surrealista" i "il·lògic". "Continuarem treballant fins al 17 de juny, i més enllà, per un acord més ampli, per un govern estable", ha remarcat Guaita.Si bé és cert que el PSC i Ara Reus no sumeni es queden en deu regidors, un pacte a l'altra banda sembla força impossible, ja que caldria que formacions de caire ideològic pràcticament oposat es posessin d'acord. Als comicis del 28-M, el PSC va aconseguir vuit regidors (dos més que el 2019), davant ERC i Junts que en van sumar cinc cadascun, perdent un i dos regidors respectivament. Vox en va obtenir tres i Ara Reus, el PP i la CUP dos cadascun.

