Foment trenca el silenci després del 28-M: «Amb Trias serà la Barcelona del sí»

ha trencat el silenci després de les eleccions del. El president de la patronal,, ha afirmat que després dels comicis municipals s'iniciarà un "nou cicle econòmic i polític" a Barcelona, després de la victòria del candidat dei exalcalde,. "El que fins ara ha estat la Barcelona del no, a favor del decreixement, no als cotxes, als avions i al turisme, ara serà la Barcelona del sí, del progrés i del creixement econòmic", ha assenyalat.Sánchez Llibre ha comentat que no espera que els resultats canviïn malgrat que en les darreres es continua amb el recompte . "El que volem els empresaris és que es posin d'acord", ha afegit Sánchez Llibre, que ha assegurat que respectarà els pactes entre partits posteriors a les eleccions. El president de la patronal ha fet aquestes declaracions en la roda de premsa per actualitzar les dades del dèficit d'inversió en infraestructures a Catalunya des del 2009 , a partir d'un informe elaborat per Foment del Treball i laFoment del Treball, que en els darrers anys ha estat molt crític amb el govern de Colau per l', la gestió delo les polítiques d', ha guardat un calculat silenci i ha optat peldurant la campanya. A la patronal tenien clar que sortir a criticar l'alcaldessa les setmanes abans de les eleccions no feia altra cosa que ajudar-la perquè la confrontació amb Foment dona relat a la líder dels. I han mantingut el silenci fins ara.

