El temps d'aquest divendres: les pluges es neguen a marxar

Dia ennuvolat abans d'un cap de setmana de xàfecs

Demà a la tarda apareixeran xàfecs al Pirineu, al Prepirineu i al nord de la Catalunya Central. De manera aïllada podran afectar punts del prelitoral. Tots els detalls al butlletí: https://t.co/dvBoqBQmJb pic.twitter.com/s5NfqDflZz — Meteocat (@meteocat) June 1, 2023

La pluja ha vingut per quedar-se i no s'observa, per ara, que vulgui marxar del país. Així ho indica la previsió del(Meteocat), que apunta que aquest divendres poden caure ruixats, sobretot a la tarda, al, a més de la. A més, poden anar acompanyats de. Al matí, de manera menys lleugera, també pot caure alguna precipitació al prelitoral.Pel que fa a les temperatures, elindica que a Barcelona es registraran 15 graus durant la primera meitat del dia, que s'enfilaran fins al 20 a la tarda. A Girona les temperatures cauran fins als 14 graus al matí i arribarà als 25 a la tarda. A Lleida , es registraran 16 graus a primera hora i 22 després de dinar, mentre que a Tarragona , el mercuri s'elevarà des dels 17 graus matinals fins als 21.Tot i que no es preveu un gran episodi de pluges per aquest divendres, el dia ennuvolat pot ser l'avantsala d'un cap de setmana de xàfecs més intensificats. Amb aquesta previsió, el Meteocat ha activat per dissabte durant tot el dia el perill per intensitat de la pluja a la Noguera, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, el Solsonès, la Cerdanya, el Berguedà, el Ripollès, Osona i la Garrotxa.

