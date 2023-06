Aquesta és la plaga de l'estiu a Catalunya (i les que poden arribar en un futur)

Les plagues que poden arribar en un futur

Laserà la protagonista de les plagues d'aquest estiu a, a causa de lapersistent i leselevades de la primavera. Així ho indica l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental (ADEPAP) amb motiu del Dia Mundial del Control de Plagues, que té lloc el 6 de juny.Aquestes paneroles provenen de la xarxa dei es poden trobar a tota mena d'edificis. La pujada de les temperatures farà aparèixer també la. La patronal indica que el turisme i els viatges internacionals contribuiran a la proliferació de les"L'estiu passat ja vam tenir una temporada de plagues molt llarga, però aquest any ha començat fins i tot abans per les condicions meteorològiques i ja fa setmanes que han començat a aparèixer", ha explicat, president d'. Alhora ha indicat que "a causa del canvi climàtic, l'aparició de plagues tendeix a desestacionalitzar-se i cada cop són més presents durant més mesos a l'any".Les paneroles viuen i s'alimenten en llocs on hi hai poden causar contaminació amb-com ara la- sobre superfícies i aliments, cosa que incrementa el risc de malalties i. L'ADEPAP afirma que la millor prevenció és lai el manteniment de tot el sistema de canonades, desguassos i arquetes del clavegueram.Als seus països originaris, el mosquit tigre és causant de malalties com el, la, eli el. Els casos d'aquestes malalties provocades per vectors del mosquit tigre són "majoritàriament importats", però també hi pot haver "brots autòctons", afirma el coordinador tècnic d'ADEPAP,A banda de la previsió de plagues per aquest estiu, l'ADEPAP també ha alertat sobre el que pot arribar en un futur a Catalunya. En aquest sentit, ha explicat que elpodria convertir-se en plaga perquè ja se n'han trobat exemplars a l'Estat i és "qüestió de temps" que arribi al nostre país. Aquest mosquit pot transmetre les mateixes malalties que el tigre, però té més capacitat de transmissió i a més té més facilitat a entrar en habitatges.La panerola dei la panerola deltambé han estat detectades a Catalunya, però encara no s'ha produït cap cas de contagi en persones. Pel que fa a aquesta última, que prové d'una zona entre el nord d'fins a l'central, els experts prediuen que pot desplaçar l'oriental. Sobre la panerola de banda marró, els especialistes adverteixen que se situen en espais tancats i enganxen els ous als mobles.

