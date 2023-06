Descompte jove per a busos, trens i Interraïl: requisits i com demanar-lo

Quins són els descomptes?

Bitllets senzills d'anada i tornada d' Avant : 90% de descompte.

: 90% de descompte. Bitllets senzills d'anada i tornada de trens de mitjana distància : 90% de descompte.

: 90% de descompte. Bitllets de trens d' alta velocitat de tots els operadors: 50% de descompte per bitllet, amb una rebaixa màxima de 30 euros.

de tots els operadors: 50% de descompte per bitllet, amb una rebaixa màxima de 30 euros. Bitllets senzills d'anada i tornada d' autobusos de competència estatal : 90% de descompte.

: 90% de descompte. Global Flexible d'Interraïl de deu dies a dos mesos, comprat a través de Renfe: 50% de descompte.

Requisits: qui pot demanar-lo?

Passos per sol·licitar el descompte

Quan es pot fer servir el descompte?

El descompte jove per a viatjar en autobusos, trens i Interraïl ja es pot demanar. A partir de l'1 de juny, ja és possible registrar-se a una web específica creada pel Ministeri de Transports i que serveix de primer pas per poder obtenir la reducció de preu als bitllets. A continuació, pots consultar quins són els requisits i els passos a seguir per fer-se amb el descompte, a banda de quan i com es poden utilitzar.El descompte el poden reclamar els joves que es troben. És igual quan es compleixen els anys: només cal haver nascut entre l'1 de gener dei el 32 de desembre de. A més, cal comptar amb lao bé amb la nacionalitat d'algun altre país de la Unió Europea però amba l'Estat.Demanar el descompte és molt senzill: només cal registrar-se a la web del Ministeri de Transports a través de qualsevol dels sistemes habituals, sent el més senzill el de. Llavors, després de proporcionar eli unde contacte, el mateix lloc projecte un codi que s'haurà de col·locar a la web de l'operadora a l'hora de comprar el bitllet. L'arribada del codi pot trigar unes 24 hores i, per ara, encara no es pot aplicar a les pàgines dels serveis de transports, que encara s'han d'adaptar al descompte.Si bé ja es pot aconseguir el codi, i l'aplicació del descompte s'hauria de poder fer en els pròxims dies a la web de les operadores, els viatges sempre hauran de ser

hola