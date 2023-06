Cap de setmana d'«alta mobilitat» a Catalunya per la segona Pasqua i l'F1

Mesures per evitar cues i millorar la seguretat

Preocupació per l'accidentalitat dels motoristes

Elpreveu una "alta mobilitat" el cap de setmana per lai el Gran Premi de, una coincidència que pot provocar una situació viària complicada, sobretot a l'AP-7. La previsió és que 470.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana deentre divendres a la tarda i dissabte al matí i que el dilluns en retornin uns 280.000.Trànsit aplicarà mesures especials d'aquest tipus d'operacions més alguna de nova. Així, ha anunciat que allarga la línia contínua quan s'ajunten l'i la. També recomana planificar els desplaçaments per evitar les hores punta i vies amb més trànsit o arribar al circuit en transport públic.En una atenció als mitjans de comunicació per presentar el dispositiu especial amb motiu de la segona Pasqua, el director de Trànsit,, ha remarcat l'alta mobilitat que es preveu per aquest cap de setmana llarg, amb dilluns com a festiu local en una quarantena de poblacions, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona.Trànsit preveu que uns 470.000 vehicles surtin de la zona d'influència de la capital catalana durant l'operacióentre les 15 h de divendres a la tarda i les 15 h de dissabte i que dilluns, entre les 12 h i les 24 h, en tornin uns 280.000, tot i que les xifres finals estaran molt condicionades pel temps que faci. Al Gran Premi de Fórmula 1 ales preveuen més de 100.000 persones el diumenge, però l'afluència també serà molt elevada els dos dies anteriors. Amb tot, les destinacions cap a la costa seran les que registrin més afluència de vehicles.L'AP-7 en el tram central d'accés al circuit de Montmeló i també en el tram nord, dea la, i sud aconcentrà els principals problemes de mobilitat. Es preveu circulació densa a les vies d'accés a localitats costaneres com l'N-340 al, l'N-II ai a laa la C-31 ai a la C-65 a. Trànsit recomana evitar l'AP-7 en les hores de major afluència i aprofitar les hores vall. Diumenge, les hores en què es preveu més assistència al circuit és entre les 11 h i les 14 h i entre les 16 h i les 19 h, en la franja de sortida.Per evitar congestions, Trànsit desplegarà un paquet de mesures, de les quals destaca l'entre l'AP-7 i la C-33 a Parets del Vallès. Com en altres operacions de tornada, s'instal·laran diumenge i dilluns carrils addicionals en sentit contrari a l'habitual per augmentar la capacitat viària de retorn a l'AP-7 entre Llinars i Montornès del Vallès (diumenge) i de Sant Celoni a Montornès (dilluns); a l'AP-7/B-23 entre Vilafranca i Molins de Rei i la C-32 nord entre Sant Andreu de Llavaneres i Montgat. Tant en l'operació sortida com la de retorn s'habilitaran mesures especials a la GI-662 a la Costa Brava, a l'N-340 al Vendrell, i a més el carril bus-VAO de la C-58 s'obrirà a tots els vehicles, excepte als camions.A més de restriccions genèriques a la circulació de vehicles pesants, els camions de més de 7.500 quilos tindran restringit circular a l'AP-7 des defins a l'dilluns de 17 a 22 h. També s'han establert per als camions les limitacions de circular pel carril de la dreta sense fer avançaments divendres de 15 a 21 h a l'AP-7 entre la Roca i Martorell en tots dos sentits i de Martorell a Gelida en sentit sud i dissabte de 9 a 14 h a l'AP-7 de Martorell a Gelida en sentit sud.També, diumenge i dilluns, arran de la instal·lació de carrils addicionals, els vehicles pesants hauran de circular per la dreta i a 80 km/h màxim a l'AP-7 de Sant Celoni a Montornès del Vallès, de Banyeres del Penedès a, a la B-23 de Castellbisbal a Sant Feliu de Llobregat i a la C-32 de. Aquestes limitacions també seran vigents diumenge i dilluns al tram de, en sentit nord.Elsfaran 1.022 controls, amb 1.168 agents. Vigilaran sobretot el consum d'alcohol i drogues, les distraccions i l'excés de velocitat. Lamiel també ha expressat la preocupació per l'accidentalitat dels motoristes. L'última víctima ha estat aquest dijous. Des de principi d'any, una de cada tres víctimes mortals a les carreteres catalanes és

