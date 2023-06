El Suprem confirma la condemna a Dani Gallardo per les protestes contra la sentència de l'1-O

Elha confirmat la sentència de quatre anys i set mesos de presó contra, detingut a Madrid l'octubre de 2019 després d'una manifestació de suport als líders independentistes condemnats per l'1-O. El Suprem ha desestimat el recurs de cassació de la defensa de Gallardo i ha refermat la sentència contra el jove andalús, que es va fer pública el desembre de 2020. Gallardo està condemnat pels delictes de desordres públics i atemptat contra l'autoritat i ara la sentència entrarà en fase d'execució.Gallardo, de 25 anys, va ser detingut el 16 d'octubre de 2019 arran de les protestes per la sentència de l'1-O a Madrid. El jove sempre ha negat els fets i va dir al judici que no participava de les protestes ni formava part de cap grup antisistema, fet que va comportar que el Moviment Antirepressiu de Madrid se'n desvinculés. Abans del judici, el jove va passar, fins que el tribunal el va deixar en llibertat un cop celebrada la vista.Gallardo viu i treballa ades de fa un parell d'anys. El seu grup de suport ha fet un comunicat denunciant la repressió contra el noi i fa una crida a organitzar-se per fer-li costat. "No entenem una altra manera de fer front a la repressió rebuda i la que vindrà que no sigui la solidaritat i el suport mutu entre encausades", afirmen.

