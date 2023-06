Presó pel monitor del Liceu Francès investigat per agredir sexualment quatre infants de 5 anys

El jutjat d'instrucció número 1 deha enviat a presó provisional el monitor delque hauria agredit sexualment quatre menors de 5 anys. El magistrat dona plena credibilitat a la versió que han donat elsals seus pares, a la, alsi alsi considera que l'investigat té molt risc de reiteració delictiva. La interlocutòria estableix que l'home almenys un cop va masturbar-se davant de dues nenes al lavabo i els va fer tocaments, i en diverses ocasions va fer tocaments a uns altres dos nens, i fins i tot va posar els dits a l'anus d'un d'ells. L'home té una discapacitat psíquica del 33%, però el magistrat no la veu incompatible amb el fet que conegués la il·licitud dels actes.El 19 i el 20 de març passat dues famílies van denunciar el cas als, relatant que les seves filles havien estat agredides sexualment per un dels monitors de pati i menjador del centre privat francès ubicat a la capital catalana. El 9 de maig, dues famílies més van denunciar casos similars, però amb possible, sobre els seus dos fills. L'home treballava vigilant els alumnes d'educació infantil ali al, i havia estat subcontractat per una empresa contractada pel centre educatiu.El 10 de maig, les psicòlogues de l'Equip d'Assessorament Tècnic en l'Àmbit de Família (EATAF) van fer l'de les dues primeres nenes, en presència del magistrat instructor, la fiscal, els advocats de les acusacions, la defensa i l'encausat. Dilluns passat es va celebrar una vista en la qual la Fiscalia i les dues acusacions particulars van demanar presó provisional sense fiança per al monitor. L'exploració dels altres dos nens està prevista per aquest mes.Per la seva banda, aquest dijous està prevista l'exploració de l'acusat per part d'un, després que la defensa ho demanés per determinar si pateix alguna alteració psíquica que li impedeixi conèixer l'abast dels seus actes. El sospitós s'ha negat a declarar davant del jutge almenys fins que no sigui explorat pel forense.L'1 de novembre passat o probablement després, l'ara empresonat hauria aprofitat que les dues nenes, que són molt amigues, eren dins del lavabo del pati per entrar juntament amb elles i masturbar-se davant de les menors. L'home vasobre lade lesi va refregar el seupel pit i la zonade les nenes, sense treure'ls la roba.Posteriorment, cap al gener, l'home va dur un dels dos nens denunciants a la part del darrere d'una caseta que hi ha en un racó del pati i allà li va tocar elsi li va introduir un dit a l'. Amb l'altre nen va realitzar uns fets similars però sense penetració. Pel relat que van fer els menors als seus pares, l'home hauria tingut aquesta conducta diverses vegades i per atraure'ls cap a darrere de la caseta els oferia. El relat dels dos nens coincideix.El magistrat justifica la presó perquè si es confirmen els fets serien molt greus, com un delicte d'a menor de 16 anys sense penetració però amb l'agreujant d'abús de superioritat, cosa que pot suposar una pena de fins a. En el cas del nen que no va ser penetrat analment, però sí agredit de forma continuada, la pena podria arribar alsde presó, mentre que en el cas del nen que va ser penetrat analment, la pena podria arribar alsEl magistrat té en compte els relats dels nens i les nenes, tant als seus pares, a la policia, als metges i psicòlegs i al jutjat, per afirmar que tenen molta credibilitat. Així, l'encausat ha estat identificat pels quatre menors, els fets tenen certa similitud, ja que es van produir al pati del migdia i en entorns més o menys privats. La possible falta de credibilitat dels infants per contaminació paterna o per conèixer-se entre ells "ha de ser desestimada", diu el jutge.Per tot això, el magistrat ordena la presó provisional per evitar el risc de reiteració delictiva, que és "corrent" en el cas dels delinqüents sexuals. "Fins i tot hi ha subjectes que reincideixen durant uno després de complir", afirma. "Si donem per certs els fets denunciats, l'investigat pateix una alteració de la seva sexualitat que li fa desitjar tenir contactes sexuals amb nens petits", diu l'escrit del jutge, que qualifica aquests contactes d'"horribles" perquè ocasionen uns "traumes psicològics gravíssims" a les víctimes. El magistrat recorda el relat de nombroses víctimes d'abusos sexuals infantils que han sortit a la llum pública els últims anys, sobretot en escoles.

