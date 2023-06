​A Catalunya no sap ploure: maig amb precipitacions mal distribuïdes

% de precipitació maig 2023 respecte a la mitjana climàtica

Menys calor que el 2022

“Al meu país la pluja no sap ploure. O plou poc o plou massa”, cantava. I aquest maig sembla voler donar la raó al cantautor de Xàtiva. Malgrat la bona notícia de deixar enrere un març i un abril extremament sec, les precipitacions que des de fa setmanes afecten el país estan deixant unaMentre diverses comarques de l'interior –- i del litoral i prelitoral nord –- i també laha ploguten zones de lai de l'on no s'ha arribatL’anomalia de precipitació, segons el, ha estat causada per pertorbacions de tipus retrògrad que van afectar el país afavorint la formació de tempestes amb una distribució molt irregular. En aquest sentit, destaca l'episodi del–amb fins a 71 mm a Ulldeter (Ripollès) o quasi 45 a Tortellà (Garrotxa)-.L'altre gran episodi del maig es va produir entre els diesamb una massa d'aire relativament freda que va portar neu al Pirineu i més de 100 litres a la Val d'Aran i l'extrem nord del–fet que contrasta amb zones de la comarca amb menys precipitació de la usual- i també uns 60 litres a la zona deli el, massissos on s'ha arribat a duplicar la pluja mitjana del maig.Una segona pertorbació retrògrada va afectar el país entre els diesi va deixar més de 20 mm a punts del prelitoral i extrem nord del Pirineu occidental –puntualment amb registres de 40 i 60-, però les precipitacions es van mantenir de manera irregular la resta del mes, especialment al, en punts deli la Val d'Aran. També cal destacar l’aiguat local que el dia 23 a la tarda va deixar 88,9 mm a Artés (Bages).En definitiva, unes precipitacions irregulars i mal distribuïdes que, malgrat permetre, només han frenat la caiguda de les reserves dels embassaments que s'han estabilitzat al voltant del 25,5% Per altra banda, el Meteocat qualifica el maig de 2023 de normal o càlid a àmplies zones del país a excepció del Pirineu i serralada Transversal on el mes ha estat fred. Una gran diferència respecte a l'any passat on unes temperatures absolutament excepcionals per l'època van suposar començar l'estiu molt abans de l'habitual.

