Les eleccions del 28-M han deixat un fet curiós a. Dos germans seran alcaldes a la vegada, en la mateixa legislatura, i no els ha calgut cap pacte. Es tracta de, ambdós caps de llista d', i que han aconseguit la majoria absoluta a dos pobles de l': en el cas de l'home, la; i en el cas de la dona, aLa història política de la família a la Granada ve de lluny. L'dels dos germans va ser el primer alcalde de la democràcia al municipi i va mantenir-se al càrrec durant 12 anys. L'altre, la més gran, també va ser regidora del mateix poble, que supera per poc els 2.000 habitants. Ara, Joan Amat -que fa 12 anys que és regidor- ha aconseguit la majoria absoluta per ERC desbancant el govern entrei elque es va acordar el 2019.Per altra banda, la Montserrat ha aconseguit l'alcaldia de Pacs del Penedès, d'uns poc més de 900 habitants, sent el primer cop que es presenta no només com a alcaldable, sinó que també formant part d'una candidatura. Però la victòria d'ERC també ha sigut històrica al municipi de l'Alt Penedès. I és que fins ara només s'hi havien constituït governs dei Junts. Ara, però, les xifres de vot entre els republicans i els juntaires s'han invertit -310 a 190 vots- i ha donat l'alcaldia a la Montserrat.Val a dir que no és el primer cas d'aquestes característiques a Catalunya. Els bessons Xavier i Sergi Vilamala van ser batlles dei lesrespectivament amb ela la vegada, coincidint ambdós al càrrec des del 2007 i fins al 2015.

