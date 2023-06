Segona semifinal d'«Eufòria»: dues expulsions per decidir els tres finalistes

Quines cançons sonaran?

, també té 19 anys i toca els mateixos instruments que el Jan, ella, però és veïna de Granollers i balla swing. Cantarà Tatoo de Loreen i Jugular del Triquell. Sofia , una barcelonina de 23 anys que ha estat els últims anys a Nova York per trobar la seva essència. Cantarà Like a prayer de Madonna i Perra de Rigoberta Bandini.

, una barcelonina de 23 anys que ha estat els últims anys a Nova York per trobar la seva essència. Cantarà Like a prayer de Madonna i Perra de Rigoberta Bandini. Carla , una professora de música de 23 anys, criada a Terrassa que ha estudiat educació infantil. També toca la guitarra i l'ukulele. Cantarà When love takes over de David Guetta i Rosa del Petit Príncep.

, una professora de música de 23 anys, criada a Terrassa que ha estudiat educació infantil. També toca la guitarra i l'ukulele. Cantarà When love takes over de David Guetta i Rosa del Petit Príncep. Tomàs, de 17 anys i és d'Araós. Detalla que els seus pares són músics i que van ser ells qui li van traslladar la passió per la música. Toca l'ukulele i el piano. S'identifica com una persona curiosa i alegre. Cantarà Radioactive de Imagine Dragons i Qualsevol nit pot sortir el sol de Sisa.

encara la seva recta final. La segona temporada està a punt d'acabar-se i aquest divendres el programa tria elsque competiran la setmana vinent per alçar el trofeu de guanyador. La gala d'aquesta setmana estarà marcada per les actuacions individuals dels cinc semifinalistes, així com per unaAquest divendres serà un programa molt decisiu de cara als concursants. Elstornen a tenir tot el, ja que hauran de decidir quines dues persones es veuran les cares a la final juntament amb, que ja es va assegurar el pas en el programa anterior.Així doncs, lafaran unad'actuacions defensant els seus temes com a solistes. Seguidament, el, i el concursanthaurà deel concurs.Després d'una, l'audiència tornarà a tenir una l'hora de decidirL'Alèxia, per la seva banda, actuarà una única vegada i els concursants eliminats en programes anteriors faran les segones veus dels seus companys a totes les cançons.La nit de divendres, a més, promet molt des del minut 1, i és queobrirà la gala amb un tema inèdit que presentarà en exclusiva al programa,. És una de les cançons del seu nou disc, 121, que sortirà a la venda el 9 de juny i es presentarà en concert el 30 al Sant Jordi Club. A més, el plató de TV3 vibrarà amb el ritme i el bon rotllo dei el seu Un cop de sort.

