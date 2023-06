El català fa un salt de gegant a les plataformes i incorporarà centenars de títols doblats i subtitulats

‼ El @govern i la @CCMA_cat incorporem centenars de títols en català a les plataformes.



Avui mateix ja podeu veure 43 pel·lícules d'èxit doblades al català a @HBOMaxES. També hi ha novetats a @NetflixES, i continuem la bona feina amb @FilminCAT, entre altres. Us ho expliquem! pic.twitter.com/N3fZW7Jkad — Cultura (@cultura_cat) June 1, 2023

. La CCMA posarà a disposició delels milers de doblatges i subtítols que tenen en arxiu. Fruit d'un nou acord amb la plataforma propietat deincorporarà els pròxims mesos més d’un centenar de pel·lícules en català., que ja compta amb 127 títols en català,. Això suposarà un pas de gegant per a la llengua a les plataformes, especialment en un dels serveis on el català tenia una presència pràcticament simbòlica.La consellera de Cultura,, i la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA),, han presentat aquest dijous un conveni que permetrà incorporar milers de títols ja disponibles doblats i subtitulats en serveis com. Segons ha informat la conselleria, des del departament analitzaran el catàleg de cada plataforma i els traslladarà els materials perquè els publiquin.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha celebrat la incorporació dels milers de nous continguts en català a les plataformes i ha assegurat que des del Govern "volen que la llengua sigui present a tot arreu".

Volem que el català sigui present arreu i treballem perquè així sigui. Bona feina del departament de @cultura_cat i la @CCMA_cat per fomentar la nostra llengua en pel·lícules i sèries a HBO, Netflix, Filmin, entre altres plataformes. Seguim potenciant el català! #SempreEndavant https://t.co/RHewLrI1HA — Pere Aragonès i Garcia 🎗 (@perearagones) June 1, 2023

Els doblatges ja disponibles de la CCMA

Netflix i Amazon Prime es posen les piles

Els doblatges que s’incorporaran a les plataformes són aquells que ha fet TV3 al llarg de la seva història i que ja s’han vist per antena.i els puguin facilitar dades del consum de la llengua catalana. Aquesta era una de les grans reclamacions dels usuaris catalans a les plataformes, que es queixaven que molts títols ja havien estat emesos pels canals de la CCMA i no es trobaven disponibles ni doblats ni subtitulats als serveis d'streaming.Quines seran les noves incorporacions a la plataforma de Warner Brothers? Títols com. En total, aquesta setmana a HBO Max ja n'han penjat fins a 43 nous títols en llengua catalana. Cultura també treballa perquè puguin comptar amb la feina feta per la CCMA plataformes com Amazon Prime Vídeo, Movistar Plus+, Filmin i Disney+.Des de l’acord el març de 2022,, amb diversos projectes de renom mundial que han estat un èxit d'audiència de la plataforma. Amb l’acord amb la CCMA esperen que en les pròximes setmanes puguin oferir una trentena més de títols en català.La previsió del Govern és que totes les plataformes disponibles en el mercat audiovisual actual tinguin un catàleg de pel·lícules, sèries i documentals en català, sigui en el format que sigui, però en abundància. Per exemple,ja dobla títols de renom com la sèrie d'subtitula bona part del seu catàleg ique dobla sèries en català.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola