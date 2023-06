Obres a l'L4 del metro aquest estiu: tallat tot el tram central durant dos mesos

Afectacions al servei de tram

Lessimultànies ala l'estiu complicaran la mobilitat a Barcelona. La renovació de la via del tram central de l', la més utilitzada per anar a les platges, interromprà la circulació a sis parades, dedel. Les estacions tancades es reduiran a quatre entre l'1 i el 25 d'agost, quan s'obrirà el pas dels trens fins a Barceloneta i restarà sense servei des de Jaume I fins a Girona.TMB ha insistit que l'alternativa és la xarxa de metro i que "la mobilitat a les platges estarà garantida". D'altra banda, també estarà, entre Ciutadella i Sant Adrià, per unir les vies amb el futur l'intercanviador de Glòries.TMB invertirà 16,4 milions d'euros en les millores de la línia 4 de metro aquest estiu. Les obres serviran perdel tram entre Barceloneta i Verdaguer, que es va construir els anys 70. El projecte s'executarà en dues fases per minimitzar l'impacte sobre una de les vies més transitades per accedir a les platges de Barcelona.La via de l'L4 està arribant "al final de la vida útil" i concentra el 67% de les incidències de la línia. Durant el mes deles obres es focalitzaran a l'estació de, que s'obrirà a l'agost. Aquest tram de la parada està per sota del nivell del mar, i per tant està afectat per molta salinitat que fa efecte corrosiu, fet que obliga a fer moltes tasques de manteniment nocturn per poder donar el servei. "Ha arribat l'hora de fer una".Per minimitzar l'afectació a l'L4, que transporta 65.000 viatges al dia al juliol i 45.000 a l'agost, TMB posarà en funcionament unamb "el nombre màxim que es pot posar en circulació al carrer".En concret, hi haurà un servei alternatiu ambentre, durant tot el tall servei especial d'autobusos que connecti Verdaguer i Joanic per les persones amb mobilitat reduïda. El bus pujarà i baixarà per Via Laietana, les obres de la qual s'han coordinat amb el tall de metro per permetre la circulació del transport alternatiu.Pel que fa al, hi haurà un servei de, amb el mateix interval de 8 minuts del tramvia. Entre la Meridiana i Wellington no hi haurà transport alternatiu perquè hi ha metro i bus com a alternativa.En aquest sentit, l'Ajuntament de Barcelona ha insistit que "el metro és la principal alternativa" a aquestes obres. Per evitar incidències, han recomanat als usuaris que planifiquin amb antelació els seus viatges.Les obres al tramvia tenen per objectiu, que se situarà davant del Design Hub i substituirà les parades de Glòries-Meridiana i de la Farinera. En aquests dos mesos de treballs, es connectaran les vies noves a les existents, fet que impossibilita el pas de tramvies per aquesta zona. Segons ha detallat l'ATM, aquests treballs són "" per complir amb els terminis de l'obra que ha d'unir el tramvia des de Glòries fins a Verdaguer en 8 minuts. Alhora, han insistit que era imprescindible fer les actuacions aquest estiu per alliberar l'espai ocupat per les vies actuals per una altra obra, l'ampliació del vestíbul del metro.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola