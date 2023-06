Per què tothom parla d’un dia «històric» en l’atenció social a Catalunya?

Una auditoria a les empreses i una comissió de seguiment

Una desfilada de portaveus de patronals, sindicats i Govern han sortit aquest dijous a celebrar un "fet històric", "un dia històric",. Les paraules d'aquest reguitzell de personalitats vinculades a l'àmbit social tenen un motiu palmari: és laque aquests tres actors -- seuen junts iper als serveis socials en mans de la Generalitat. No havia passat mai, han insistit uns i altres, amb diferents intencions. I això s'ha convertit en la primera pedra de la reversió del deute històric amb els treballadors socials, quei que quan miren als mestres o els sanitaris no troben punt de comparació.Però què diu aquest acord? Hi ha dos fronts. D'una banda, la concreció d'un reforç d'inversió pública. El conseller del ram, Carles Campuzano , ha anunciaten diferents conceptes, i una previsió d'augmentar 79 milions d'euros més del previst l'any vinent.se n'anirà a millorar el preu que la Generalitat paga per. És a dir, els diners que el Govern aporta per cada plaça -ja sigui de residència de gent gran, centre de menors, atenció a la drogodependència o discapacitat- i que reben les entitats que presten el servei.Això, que ja ha anat augmentant els darrers anys, ara es vol consolidar amb un creixement de les tarifes d'un 4% aquest any i un 5% -que depèn dels pressupostos de l'any vinent- el següent. La principal vocació d'aquesta pujada de la inversió éssegons els càlculs de la conselleria. Però. Dependrà de les negociacions posteriors dels diferents convenis del sector social, que n'hi ha dotze, i són els que estableixen els preus a pagar a les plantilles, segons la seva funció.Per això és important l'altra banda del pacte, que deixa escrita i signada la voluntat de tenir una comissió de seguiment d'aquest acord. El pacte deixa establert que "les entitats proveïdores de serveis" -les empreses- "es comprometen a efectuar, durant el 2023, els increments en les percepcions salarials". Drets Socials de la Generalitat, però, conscient que això és simplement un compromís, insisteix que estarà atent a qui compleix i qui no. Fonts del departament asseguren que ho tindran en compte en les futures relacions entre el Govern i el sector. A més, aquesta entesa oficial, hauria de donar, si bé hi ha altres espais sindicals rellevants -com la CGT- que no veuen prou útil l'acord i n'han quedat fora.Sigui com sigui, en aquesta segona part també es reforça la promesa de fer. La intenció és que no estiguin "infrafinançats", però també es revisarà si hi ha algun exemple en què passa el contrari. Això, alhora, portarà a que per es revisi l'actual Cartera de Serveis Socials, un fet que no es dona des de fa més de quinze anys a Catalunya. A més, ja s'està treballant per introduir el sistema social català a l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), que fins ara s'ha centrat únicament en la salut, camp en què la Generalitat té molta més informació del funcionament dels seus serveis. En canvi,amb altres empreses, això ha quedat històricament diluït.L'horitzó és acabar portant el sector cap a una-educadors socials, o psicòlegs, o auxiliars d'infermeria, etc- amb els de. Que no hi hagi diferència si el teu pagador és la Generalitat, directament, o ho és una empresa mitjancera. Això, de fet, ja estava projectat des de l'acord de pressupostos del 2020, i s'havia de fer en quatre anys. Ara bé, des de la conselleria es reconeix que els terminis no es compliran i que l'import d'aquest esforç -que suposaria centenars de milions d'euros- fa que el projecte tingui més versemblança d'assumir-lo cap a finals de dècada.En el pacte anunciat aquest dijous, que ha comptat amb entitats com l'Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) o l'Associació de Centres d'Atenció a la Dependència (ACAD), també s'ha anunciat que es aquest any es faràperquè les empreses facin front a. A banda, el conseller Campuzano ha destacat també la millora d'un 15% de la inversió mitjana les prestacions econòmiques vinculades (PEV), que són les ajudes focalitzades als usuaris perquè puguin pagar una part del cost d'una plaça en els centres d'atenció social.

