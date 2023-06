Activat el protocol d'Ebola per un possible cas al País Basc

Aquesta passada matinada una dona ha estat ingressada en estat greu, però estable, a l'Hospital Universitari de Sant Sebastià amb símptomes compatibles amb estar contagiada de la patologia. És una antropòloga de 54 anys que ha estat fa poc a laper temes de feina. El Departament de Salut del govern basc ja ha informat que el servei públic de salut -l'Osakidetza-pertinent per si, efectivament, es tracta d'un cas de febre hemorràgica.Concretament, s'ha traslladat la pacient des d'Urduliz (Biscaia) fins al centre mèdic donostiarra, un dels set hospitals a l'Estat que té unad'alta seguretat i aïllament per tractar malalties tan complicades i infeccioses com l'Ebola. Aquest espai és la Unitat d'Alta Seguretat Biològica.El servei que se li ha ofert a aquesta dona basca ha estat un”. A hores d'ara, tot un equip de professionals mèdics treballen per oferir-li "la millor atenció possible", segons ha detallat l'Osakidetza en un comunicat difós aquest mateix dijous. El servei basc de salut també ha confirmat quesi l'antropòloga ha contret o no la malaltia.

