Sirera, sobre els pactes a Barcelona: «No tenim res parlat i tot està obert»

L'alcaldable del PP a Barcelona,, s'ha mostrat "decebut" per les primeres converses amb, fa dos dies, i amb Xavier Trias, ahir mateix. Sirera ha dit que només ha vist interès de tots dos per ser alcalde, no per fer polítiques i ha assegurat que el PPpels vots., ha dit, i que vol saber "què volen fer amb la ciutat de Barcelona". La voluntat del PP, ha subratllat, és "condicionar" la política municipal durant tot el mandat, però ha admès que entrar al govern no depèn només del PP.Sirera ha anunciat que començarà un procés "d'escolta activa" amb labarcelonina i de "l'àmbit constitucionalista" per auscultar la seva opinió en aquests moments i parlar de coses concretes sobre la ciutat de Barcelona. Ha afirmat que una de les fites del PP ja s'ha produït: quesortís de l'alcaldia. Ha assegurat que li importa "poc" el factor que suposa les eleccions espanyoles del 23-J com a element que pot condicionar les negociacions municipals.El PP ha elaborat una, en què no hi ha cap referència al procés sobiranista perquè està centrada en temes de ciutat. Ha assenyalat que no vol fer alcalde un independentista, però que "el senyor Trias ha de dir què vol fer". Ha deixat clar que no vol que sigui alcalde algú que vulgui fer de Barcelona la capital d'un estat independent i tampoc vol votar algú -en referència a Jaume Collboni- que uns mesos després incorpori Colau al seu govern.La proposta de pacte a Barcelona inclou una, amb èmfasi especial a aspectes de seguretat (ampliació de, càmeres de vigilància en zones conflictives, creació d'una oficina antiocupa), activitat econòmica (supressió de la moratòria hotelera, rducció de les taxes de terrasses) i mobilitat (mentre es fa una auditoria i reversió de l'urbanisme tpactic).El PP ha deixat clar quin és el marc en què situa les converses amb la resta de partits per a la configuració d'un nou equip de govern a l'Ajuntament. Després d'una campanya en què ha etzibat contra, el PP veu difícil donar suport ara a una nova majoria Collboni-Colau.Sirera s'ha referit a la proposta del president Pere Aragonès de constituir uni ha afirmat que "Catalunya no està ja per més fronts". El candidat conservador ha recordat que els resultats d'ERC han deixat els republicans només dos punts per damunt del PP a la ciutat de Barcelona: "Esquerra té cinc regidors i nosaltres quatre".

