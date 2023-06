Gairebé la mata de l'ensurt: un parquímetre li reclama 78.000 euros per aparcar 53 anys a Lugo

Situació insòlita en un pàrquing de Galícia. Una dona va estacionar el seu vehicle a l'aparcament de l'de la ciutat de Lugo perquè havia de fer una consulta mèdica. La sorpresa va ser en sortir del recinte, una hora més tard. Es va dirigir, com sap qualsevol conductor, a la màquina del parquímetre per fer el pagament i l'ensurt va ser d'escàndol:per haver estacionat allà el seu cotxe.Segons explica el diari El progreso de Lugo, el parquímetre indicava que el vehicle duia estacionat allà des de 1970., per ser encara més exactes., quan encara l'aparcament no havia estat ni construït. La dona va realitzar una reclamació pertinent després de l'ensurt i va haver de pagar el preu que li pertocava:per aparcar en aquest hospital.Des de l'empresa que gestiona l'aparcament de l'hospital públic, la companyia, han assegurat que es tracta d. Des de fa uns mesos són els encarregats de gestionar els pàrquings d'aquest hospital per concessió de la conselleria de Sanitat de la Xunta de Galícia.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola