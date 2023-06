Crida del Govern a la col·laboració ciutadana davant del risc d'incendi

La pluja de maig no canvia res

Sota el lema "", de l'anglès fuck off, laha presentat aquest dijous la, que enguany arriba abans arran de la sequera i les altes temperatures, que anticipen unaarreu de Catalunya. El context no és favorable, precisament per aquestai "extremadament severa", que ha fet que els darrers 32 mesos hagi plogut per sota de la mitjana. A això s'hi suma també l', que obligarà a conviure amb l'augment de temperatura i pics de calor cada vegada més freqüents. En aquesta realitat, la bona gestió dels boscos i les tasques de prevenció dels focs són imprescindibles. Sense gestió, els boscos cremen. Fins al maig, han cremat 875 hectàrees.El conseller d'Interior,, i la consellera d'Acció Climàtica,, han detallat la campanya de prevenció dels focs. "", ha demanat Jordà. De fet, les crides a la ciutadania a sensibilitzar-se i conscienciar-se del perill dels focs ha estat el missatge fort i l'objectiu de la campanya. Segons dades d'Interior, un 90% per acció humana i un 45% per negligències. "Fem una crida a estimar el país, a gaudir-ne sense deixar rastre i respectant-lo, i deixant-lo pels que vinguin", ha dit Elena. La campanya s'adreça especialment als joves, perquè siguin "referents i prescriptors" de cara a la prevenció.Els focs, però, no s'eviten només amb responsabilitat ciutadana. També cal gestió i recursos. El Govern ha refermat el compromís dei també a enfortir els dispositius de seguretat i d'emergències, amb més bombers, més agents rurals i més mossos. "Aquesta combinació és imprescindible, hem de posar més mitjans i reforçar els operatius, però alhora també cal demanar a la ciutadania que faci el pas de sensibilitzar-se", ha afirmat Elena. La coordinació entre administracions és clau, per això a la presentació també hi ha estat el diputaten representació de la, però també ho és l'"aliança" entre administració i ciutadania.Paradoxalment, enmig de crides a la responsabilitat i la prevenció davant la sequera i el risc d'incendi, durant la presentació de la campanya al Palau Robert han caigut quatre gotes. El maig ha estat un mes plujós, lleugerament per sobre de la mitjana, però. "El fet que hàgim tingut més pluja no canvia res, la previsió que tenim és d'una campanya tan intensa i severa com vam dir fa un mes, el risc és el mateix", ha advertit Elena. De fet, la manca d'aigua tindrà conseqüències també per alsa l'hora d'intentar apagar els focs, perquè es trigarà més a recollir l'aigua dels punts habilitats. Això, però, no preocupa especialment el cos.A les qüestions climàtiques s'hi sumen també les característiques del país, amb una massa forestal molt elevada que durant massa temps no s'ha gestionat prou bé. La consellera Jordà ha detallat que els ecosistemes forestals ocupen més d'un 66% del territori, amb boscos joves, de densitat elevada. "Vivim en un país de trames contínues, que en cas d'incendi es converteixen en una", ha advertit Jordà. Per això, el Govern està executant el pla de prevenció d'incendis 2022-2025, amb 74 milions d'euros que es destinen a diferents accions d'execució d'infraestructures de prevenció, línies d'ajuda a finques privades perquè es preparin contra el foc, ajudes per donar una "vida competitiva" a la fusta i suport als ajuntaments.

