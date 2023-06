Catorze detinguts en una sola tarda al centre de Barcelona per robatoris violents, furts i estafes

. Els Mossos d'Esquadra han detingutper robatoris violents, furts, receptació i estafa al centre de la capital catalana, segons han informat fonts policials.Aquest és el balanç d'un operatiu que la policia catalana va dur a terme. L'actuació s'emmarca en el Pla Tremall per combatre la delinqüència habitual. L'actuació la va liderar el Grup Regional de Delinqüència Urbana del cos, amb agents de paisà treballant sobre el terreny. També va comptar amb el suport d'efectius de Seguretat Ciutadana.Els arrestats. Dels catorze detinguts, tres han estat arrestats per un delicte de robatori amb violència, dos perquè tenien una ordre de recerca policial, dos més perquè en tenien una de judicial, i set per un delicte de furt. A una d’aquestes persones, a més, la policia també li atribueix un delicte d’estafa i receptació.

