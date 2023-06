Un senglar provoca un accident mortal al Garraf: mor el conductor de 46 anys d'una motocicleta

Un home de 46 anys i veí deha mort en un accident de trànsit a la C-32 a l'altura de, a la comarca del Garraf, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) a través d'un comunicat. El sinistre hauria estat provocat per l'aparició d'un senglar, quei ha generat un accident entre tres vehicles.En concret, el sinistre ha tingut lloc al punt quilomètric 15,8, en sentit Barcelona, quanen què també hi ha participat un senglar que ha irromput a la calçada. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 05.35 d'aquest dijous.A conseqüència d'aquest fet, ha mort el conductor de la motocicleta, veí de la comarca del Baix Llobregat. Fins al punt s'hi ha desplaçat, i quatre unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). El succési s’han fet desviaments per una àrea de servei.

