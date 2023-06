Els Pet Shop Boys fan vibrar el Fòrum en la primera jornada del Primavera Sound

Elshan fet mutar l’encimentadafins a convertir-la en una pista de ball durant la jornada inaugural deld'aquest dimecres. Les màscares, les coreografies sincronitzades entre els dos frontmans, les melodies de pop sintètic i les llums làser fluorescents han fet retrobar el públic amb la música, en un festival que tradicionalment esdevé el tret de sortida dels grans certàmens a la capital catalana.El duet britànic format perha repassat els èxits que fa anys que els mantenen a l’elit de la música popular, com, que han ofert al costat d'altres menys pròpies, com una versió de, d’U2.El Primavera Sound recupera aquest any el seu format habitual de tres dies, a més de la jornada gratuïta de dimecres, i una dimensió lleugerament inferior per evitar les aglomeracions de l'edició passada.i fins dissabte en un festival que acollirà fins a 16 escenaris amb grans noms com. Quan el Beach Brunch posi el punt final a l'edició d'aquest Primavera Sound 2023 a Barcelona, començarà el desembarcament del festival a Madrid la setmana que ve.

