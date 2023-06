20:36 Alejandro Fernández considera que el front democràtic d'Aragonès és "contra el PP i contra Espanya"



El president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha afirmat aquest dimecres que el front democràtic propugnat pel president Pere Aragonès és "un front contra el PP i contra Espanya" i que demostra que les "cessions al separatisme no porten distensió i calma, sinó un nou desafiament". Fernández ha intervingut davant de la junta directiva dels populars catalans i ha assenyalat que el procés de construcció nacional a Catalunya "continua". Fernández ha dit que "la societat espanyola ja està cansada de mentides" i ha afirmat que "el mite Sánchez ha caigut" perquè el líder socialista creia que no hi hauria reacció als seus pactes amb Bildu o a l'intent de "comprar els joves amb 400 euros". Informa Pep Martí

19:50 Aragonès emplaça els partits sobiranistes a treballar "fórmules concretes de col·laboració" de cara al 23-J i amb "mirada llarga"



El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha valorat positivament les reunions d'aquest dimecres amb els partits sobiranistes. S'ha trobat amb ERC, els comuns, la CUP i Junts, i demà es reunirà amb el PDECat. El president els ha traslladat la preocupació per l'auge de la dreta després de les eleccions i s'ha emplaçat a seguir treballant per construir un "front democràtic" que contribueixi a enfortir el país davant l'amenaça d'un govern de PP i Vox a l'Estat. Així, fonts de la presidència sostenen que Aragonès ha demanat als grups "continuar treballant per trobar fórmules concretes de col·laboració" amb mirada llarga i de fons, però també de cara a les eleccions espanyoles del 23-J.

17:35 La CUP, sobre el "front democràtic" d'Aragonès: "A correcuita no se solucionen problemes profunds"



La diputada de la CUP Eulàlia Reguant s'ha reunit aquest tarda amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, per abordar els resultats de les eleccions municipals. Reguant i Aragonès han compartit que el 28-M va ser un "correctiu" per l'independentisme i que és "preocupant" l'escenari que es pot obrir després del 23-J si guanya la dreta i l'extrema dreta. Durant la reunió no s'ha parlat concretament del "front democràtic" que va plantejar dimarts Aragonès, però Reguant ha advertit que "a correcuita no se solucionen problemes que són profunds" i que no es pot anar "a toc d'eleccions". "Si realment es vol donar resposta a l'extrema dreta i als problemes del dia a dia de la gent, i demostrar que l'independentisme és una aposta de futur perquè és útil a l'hora de garantir drets, no es pot pretendre que amb un mes i mig se solucioni allò que no s'ha fet en dos anys", ha dit la dirigent cupaire. La CUP reclama, en aquest sentit, una "reflexió en profunditat" al conjunt del moviment. Per ara no hi ha més reunions previstes. Informa Bernat Surroca.

16:33 Avís de l'ANC als partits independentistes de cara al 23-J: si no hi ha unitat per bloquejar el Congrés, demanarà l'abstenció



L'ANC ha llançat una advertència als partits independentistes de cara a les eleccions del 23 de juliol. Si no acorden fer un "bloc comú independentista", l'entitat consultarà les seves bases sobre si demanar un vot nul o l'abstenció. Concretament, l'organització vol una unitat dels partits que serveixi per bloquejar el Congrés i votar en contra de qualsevol president. Per això, l'ANC iniciarà reunions amb tots els partits per fer-los arribar aquesta proposta. Si ERC, Junts i la CUP no accepten aquesta demanada, l'ANC convocarà la primera setmana de juliol una consulta per decidir si recomana el vot nul o l'abstenció a les eleccions espanyoles. Informa Bernat Surroca.

13:45 Sánchez confirma que el decret de sequera no perilla, tot i l'avançament electoral



El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha confirmat que el decret de sequera es convalidarà al Congrés dels Diputats malgrat l'avançament electoral que ha provocat la dissolució de les Corts. La norma que va aprovar l'executiu estatal estableix ajudes de fins a 784 milions d'euros per ajudar el sector agrícola i ramader davant la sequera. Estava previst que el ple de la cambra baixa aprovés el decret dijous, però amb la convocatòria electoral del 23 de juliol s'ha desconvocat l'activitat. Sánchez ha explicat en una intervenció aquest dimecres davant dels parlamentaris socialistes que la iniciativa es convalidarà "en uns dies" a la diputació permanent.

12:43 Trias demana a Colau que no faci "coses estranyes" i que reconegui que ell és qui ha guanyat les eleccions



Xavier Trias ha exigit a Ada Colau que no intenti fer "coses miraculoses" com ara fa quatre anys quan va aconseguir l'alcaldia gràcies al suport de Manuel Valls, i ha demanat a la líder dels comuns que reconegui que qui ha guanyat les eleccions és ell. "Espero que no tingui l'atreviment de fer coses estranyes perquè hauria d'haver après que això no funciona", ha apuntat el cap de llista de Junts en una atenció a la premsa. Ha explicat que ja ha parlat amb tots els partits "que tenen possibilitats de governar la ciutat" i s'ha mostrat convençut que ell acabarà sent alcalde "amb més o menys suports". En aquest sentit, ha encoratjat la resta de forces polítiques a treballar per forjar un govern estable i entendre’s per fer avançar Barcelona.

10:32 Pere Aragonès es reunirà aquest dimecres amb ERC, Junts, CUP i comuns per explorar fórmules per al "front democràtic" del sobiranisme davant l'auge de PP i Vox a l'Estat



El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha tancat reunions aquest dimecres amb tots els partits amb les que vol impulsar l'anunciat "front democràtic" de cara a les eleccions del 23 de juliol. Així, tal com ha sabut l'ACN, aprofitant la celebració del ple, ha cridat al seu despatx del Parlament a ERC, Junts –Jordi Turull ja havia anunciat que mantindria una trobada aquest dimecres a la tarda-, En Comú Podem i la CUP, amb qui parlarà durant el dia per explorar quines fórmules podrien servir per a fer efectiva la seva proposta d'acció unitària per fer front al govern de PP i Vox, que Aragonès dona per fet després de les eleccions generals. El president de la Generalitat tancarà la ronda de contactes dijous amb representants del PDECat.

09:26 Emotiu minut de silenci al Parlament en record del diputat Antoni Flores, d'ERC, que va morir fa una setmana



Els 135 diputats del Parlament s'han posat dempeus per aplaudir i homenatjar Antoni Flores, representant d'ERC, que va morir sobtadament fa una setmana. S'ha col·locat una rosa de color blanc al seu escó i, després, s'ha procedit a l'homenatge. Josep Maria Jové, president del grup parlamentari dels republicans, ha elogiat la tasca política i humana de Flores.

