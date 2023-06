La vergonyosa reacció de José Mourinho després de perdre la final de l'Europa League contra el Sevilla

José Mourinho, en directo con @javitremp:



"El @SevillaFC tiene una plantilla que nosotros no tenemos".



"El árbitro no ha tenido alguna incidencia en el resultado, ha tenido TANTAS. Pero se acabó". #LaCasaDelFútbol #UELfinal pic.twitter.com/ebDCgahE91 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) May 31, 2023

Jose Mourinho doesn't do silver 🥈 pic.twitter.com/V47iLgIbir — Winnerpool (@WinnerpoolLFC) June 1, 2023

. Després d'un inici de temporada per oblidar, lluitant per no baixar a Segona Divisió després, els andalusos es van embutxacar dimarts a la nit la seva setena copa europea en un dur enfrontament contra la Roma de. L'entrenador portuguès va ser un dels grans protagonistes de la gran final de la segona competició europea de futbol, després de ser l'actor principal del conjunt italià un cop consumada la derrota.Mourinho, que va haver dei els guanyava a la tanda de penals, va carregar de valent contra els àrbitres. "Marxem morts per una injustícia.amb tantes targetes grogues", va dir el portuguès, visiblement molt enfadat, davant dels micròfons de Movistar. Però no només aquest moment va ser el més destacat de Mourinho després de perdre.L'entrenador de la Romaque l'ha tornat a situar en comparativa amb el seu gran rival històric,a., llançant-la contra la graderia. En les mateixes declaracions a Movistar, el tècnic portuguès va deixar molt clar que "ell només guarda les medalles d'or i les de plata sempre les regala".

