Mor un home de 57 anys atropellat pel tramvia a la zona de Diagonal Mar de Barcelona

Unaquest dimecres després de ser. En concret, l'home de nacionalitat escocesa, ha perdut la vida en un accident a prop del centre comercialcoincidint amb la primera jornada del, que se celebra alDurant la nit hi havia una immensa gran afluència de persones passant per la zona., fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diversos efectius de la Guàrdia Urbana de Barcelona i dels Bombers de la ciutat, a més de diverses ambulàncies dels Serveis d'Emergències Mèdiques.El sinistre, queva obligar a aturar el servei del tramvia de manera excepcional. Precisament, l'Ajuntament de Barcelona havia decidit reforçar la xarxa de transport públic fins a la una de la matinada per la celebració del Primavera Sound.de la plaça de Llevant ni dels voltants del centre comercial fins que van aixecar el cadàver, a altes hores de la matinada.

