Marina Romero i l'equip d'«XL», les cares de Catalunya Ràdio aquest estiu

ja prepara els motors d'. La temporada estival començarà eli s'acabarà més enllà del 20 d'agost -tot i que les eleccions espanyoles del 23-J poden portar canvis momentanis en antena. Per això les cares habituals de la ràdio pública estan a punt de marxar de vacances i els relleus dels mesos d'estiu ja comencen a posicionar-se. Enguany hi ha, però, ja que qui posarà veu als principals programes de l'antena són cares conegudes per l'audiència.repeteix ai substituirà per segon any consecutiu Laura Rosel. Actualment, la periodista forma part de l'equip de La tarda de Catalunya Ràdio que condueix Elisenda Carod, i s'ocupa fonamentalment de la franja primerenca, la més informativa del programa.El tàndem format per, presentadors de l'XL juntament am Juliana Canet, enguany fa el salt a la franja de. Després de presentard'estiu l'any passat, properament agafaran el relleu d'Elisenda Carod, tal com ha informat l'Ara.Qui estarà al capdavant d? Roger Escapa també té relleu, concretament, amb set anys d'experiència a la ràdio pública. Periodista, jurista i professor de comunicació política a la UB, el també director de l'agència creativa Vintanys serà l'encarregat de posar la veu els caps de setmana d'estiu.

