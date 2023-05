Rescaten un adolescent que vivia entre brossa amb el seu pare i àvia

Lahaaquest dimecres a Estepona, Màlaga, unque vivia en unarodejat de brossa, juntament amb la seva àvia i, que ha acabat detingut. Ara, l'adolescent es troba sota tutela de la Junta d'Andalusia.El nensobre el, perquè era l'únic lloc lliure de brutícia i residus. Així, en unes condicions d'extrema, almenys durant cinc anys en una casa on també hi havia 20, alguns ambi infeccions greus.L'habitatge no tenia, i les bosses de brossa arribaven, en alguns punts, a superar el metre d'altura. Una veïna ha estat l'encarregada d'alertar les autoritats de la situació. Ara, s'ha obert unaper conèixer per què no s'ha detectat el cas abans.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola