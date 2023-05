El significat darrere el codi identificatiu que hi ha imprès als ous

Ou amb codi en una imatge d'arxiu Foto: Viquipèdia

Els més observadors hauran vist que elscontenen unque permet conèixer diferents propietats de cadascun d'ells. L'etiquetatge consisteix en una impressió de números i lletres sobre les closques dels ous i, tal com marca la normativa europea, són de color vermell. Però què volen dir exactament aquests números i lletres?L'extensió del codi pot variar d'un país a un altre, tot i que a l'estat espanyol s'imprimeixenels quals expliquen diferents propietats sobre l'aliment al consumidor. En aquesta etiqueta es pot saber des de la ubicació de la granja de procedència dels ous fins a la cadena de comercialització. A més, també es pot conèixer les condicions de les gallines durant la seva producció. Una dada útil per qui procura comprar productes ecològics.Per poder llegir i interpretar el codi cal tenir en compte el següent: el-començant per l'esquerra- indica la. Si comença per 0, vol dir que és de producció ecològica; pel número 1 entenem que els animals s'han criat en llibertat; en canvi, si és el 2, ens indica que estan criades en un recinte; i el 3 assenyala que han viscut en una gàbia.Lesque venen a continuació del número es refereixen al país de la Unió Europea ded'aquest producte. Per exemple, si la granja de producció està a Espanya, es podrà llegir ES. Seguidament, els següents 8 dígits assenyalen la. Els dos números que segueixen a les lletres corresponen a la província en la qual s'ubica, i el municipi apareix en les tres xifres posteriors. Els tres últims números identifiquen la granja d'origen. Fins i tot, pot haver-hi unaen el codi que indiqui el grup de gallines al qual pertany l'ou dins la mateixa granja.

