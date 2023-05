Quin partit ha guanyat a cada secció censal?

Quina força té cada partit als diferents barris de Catalunya?

Quin, carrer a carrer? Quia cadascun d'aquests barris? On té més i menys implantació cada candidatura i on han assolit? Tot això es pot consultar als següents mapes dels resultats a nivell de secció censa, si bé les dades del Ministeri de l'Interior no incorporen diversos municipis de les comarques gironines, especialment de laMalgrat que ERC és el partit que ha estat primera força a més municipis,(2.097), ja que ha guanyat a diverses ciutats, les quals en contenen més. Per darrere, se situa Junts (1.220), que ha vençut a Barcelona i municipis com Sant Cugat del Vallès, motiu pel qual supera ERC (655). Per darrere, es troben En Comú Podem (378), el PP (205), la CUP (64) i Ara Pacte Local (32). Vox només ha guanyat a una secció, aEn tot cas, aquestes dades són encara provisionals i es poden complementar amb els mapes detallats de les seccions censals de Barcelona , així com amb diversos mapes a nivell municipal i comarcal . Aquests darrers sí que contenen dades de tots els municipis i mostren també l'de cadascuna de les formacions respecte les eleccions del 2019.

