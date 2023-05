Per què alguns salers contenen arròs?

A la cuina hi ha un ventall de trucs i pràctiques per aconseguir conservar determinats aliments sense que perdin les seves propietats. Un exemple és l', molt comú en bars, restaurants, cafeteries i, fins i tot, alguna llar. I és que l'arròs juga un paper important en la preservació de la sal i en la prevenció dels desagradables grumolls que s'acostumen a generar.La sal és un ingredient essencial en qualsevol cuina, sigui a la llar o en un restaurant. Ara bé, la sevacomporta l'absorció de la humitat, tot un problema perquè pot desencadenar en una massa salina. Més enllà de dificultar el seu ús, també. Aquí és on apareix l'arròs, que també absorbeix la humitat de l'ambient i permet mantenir el recipient sec.L'addició d'en els salins és especialment útil en zones d'alta humitat, com les costes, o durant les estacions de l'any més humides, com l'estiu. Aquestes condicions ambientals poden accelerar el procés d'enduriment de la sal i, a la llarga, afectar la seva qualitat. Així doncs, l'arròs actua de, absorbint-la i mantenint el recipient en un estat sec.per utilitzar altres productes per combatre la humitat en un salí, com per exemple,. L'arròs, però, continua sent l'aliment estrella perquè té millors capacitats per absorbir la humitat sense contaminar o alterar el sabor de la sal. A més, els grans d'arròs també ajuden a distribuir millor la sal dins del seu recipient. D'aquesta manera, en abocar la sal als plats resulta més fàcil que es filtri entre els forats del salí.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola