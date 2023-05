Un escenari calculat



"Sembla que ha parlat el futur president del govern espanyol". Així de clar s'ha expressat una persona rellevant deldesprés d'escoltar la intervenció del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo a les Jornades de l'entitat, celebrades amb el lema Reactivar el futur. Els "m'ha agradat" s'han imposat amb contundència entre l'elit econòmica i empresarial aplegada al llarg d'aquests tres dies a l'Hotel Vela de Barcelona.Les urnes han dut molt més que una possibilitat de canvi de cicle a la política espanyola. L'anunci del presidentd'avançar les eleccions al 23 de juliol ha estat la millor evidència que es pot estar madurant el final d'una etapa. Totes les llums d'alarma estan enceses en l'ampli camp de les esquerres i del sobiranisme. Des del Palau de la Generalitat, el presidentha plantejat la iniciativa d'un ampli front democràtic per entomar a Catalunya un escenari impensable fa només tres dies. Des del poder econòmic, aquests dies ha quedat clar que també detecten un canvi brusc.Les Jornades del Cercle, amb tribuna privilegiada al mar, han estat el mirador d'unque obligarà tots els actors de la societat civil a reubicar-se. Ja s'està en campanya o, més ben dit, ningú n'ha sortit. Entre dilluns i dimecres, els comentaris sobre els resultats a Barcelona ("l'important és que la Barcelona del no s'ha acabat", repetia un veterà de les Jornades) es barrejaven amb les opinions, no unànimes, sobre el que vindria ara. L'arribada de Feijóo aquest dimecres al matí, envoltat d'una allau de fotògrafs i amb abraçades caloroses només trepitjar l'hotel, ho deien tot., deia un soci a aquest diari.Aquest any, el Cercle ha buscat motivar més la participació i el diàleg, i no ha deixat escapar cap polític intervinent sense contestar preguntes. Amb Feijóo ha interlocutat el president del fòrum econòmic,, exconseller delegat del Banc Sabadell. Ha estat un intercanvi molt simptomàtic. Si el Cercle és just en eldel poder econòmic, Guardiola és ben bé al centre de l'entitat. Gens procliu a manifestacions polítiques, però ben, Guardiola ha saludat Feijóo gairebé donant per fet que serà a la Moncloa l'any vinent: "Podria ser que el proper cop que vinguis ja siguis president"...Però Guardiola ha estat tan jesuític com diuen que és el Cercle. Li ha recordat al líder del PP el que ha dit altres vegades l'expresident de la Xunta, la seva defensa de l'i de les "nacionalitats". Aquest dimecres corria la brama que algunes persones del Cercle li havien demanat a Feijóo que digués en públic el que diu en privat. I potser per això, a l'acabar, molts elogiaven la seva frase "Espanya no és Madrid", així com la seva crítica als "errors" del PP amb Catalunya al creure que era "un problema crònic".En les Jornades sol aplegar-s'hi la flor-i-nata de l'empresariat local. Aquest cop s'han batut tots els rècords d'inscrits i de presents. Hi era el nucli dur de Foment del Treball, ambi Jordi Casas al davant. No hi ha faltat, de Pimec, ni, al capdavant de Cecot. I hi havia la plana major dels capitans d'indústria del país i els principals noms de l'entorn del Cercle, des de Joan Molins (Ciments Molins) a Manel Brufau (Indra), Pedro Fontana (Áreas) i Alfonso Rodés (Havas).La cúpula del Cercle treballa amb l'escenari d'un govern de dretes a Espanya des de fa més d'un any. En les Jornades del 2022, l'anterior president,, amb bon olfacte, no amagava que les elits econòmiques s'havien de preparar per al dia en què el PP tornés a la Moncloa i no veure-ho d'una manera conflictiva. De tots els dirigents del PP, de fet, el polític gallec sempre ha estat dels més ben valorats entre l'. Avui, Faus -que no és considerat proper al PP- era un dels qui esperava Feijóo al vestíbul.Feijóo ha mostrat el seui s'ha posat l'auditori empresarial a la butxaca. Si els primers dies de les Jornades ja hi havia una majoria d'assistents que donaven per probable una victòria conservadora el 23-J, a aquesta percepció s'hi ha afegit una intervenció ben rebuda del líder del PP aquest dimecres. Un directiu del sector hospitalari mostrava el seu optimisme amb el discurs: "Té més transcendència el que digui en un fòrum com aquest que no pas el que pot dir en mítings i campanyes".Dos membres del Cercle comentaven una dada a tenir en compte: "Feijóo ja no se sent condicionat pel poder delHa guanyat a quasi tot arreu. Considera que es pot moure amb més marge. Està lliure de la M-30". En l'actual moment, queda la incògnita de què ha pesat més, si l'habilitat de l'empresariat català per adaptar-se a un nou poder que (potser) ve o l'esforç de Feijóo per mostrar el seu millor vessant. En tot cas, no sembla que el Cercle d'Economia estigui pel front democràtic. El gran absent de les Jornades,. I Feijóo, amb catifa vermella.

