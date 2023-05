Confisquen 800 plantes de marihuana en una nau del barri de la Sagrada Família

La Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d'Esquadra han comissat 800 plantes de marihuana en una nau del carrer Lepant, al barri de la Sagrada Família del districte de l'Eixample. L'operació s'ha dut a terme el matí d'aquest dimecres i ha acabat, però, sense cap persona detinguda.



Concretament, ha estat cap a les deu del matí quan els agents han confiscat les plantes i han inutilitzat la infraestructura elèctrica instal·lada per al creixement de les plantes, així com elements de la plantació. El local, que ha quedat precintat, estava buit en el moment de la intervenció, motiu pel qual no s'han efectuat detencions.