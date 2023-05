Un exjugador del Sevilla, processat per importar més d'una tona de cocaïna

L'exjugador del Sevillaestà sent processat per la justícia dels Països Baixos per la importació deamb un valor de 75 milions d'euros. Segons la fiscalia neerlandesa, el carregament va ser interceptat al port d'Anvers, a Bèlgica, un punt calent en què cada any passen milions de contenidors. L'advocat del futbolista podrà presentar la defensa el dilluns vinent, 5 de juny, durant l'audiència preliminar.L'extrem, que va formar part de l'equip andalús la temporada 2018-2019, no és la primera vegada que està. Al març, la fiscalia neerlandesa ja li demanava dos anys de presó després de ser acusat d'apunyalar el seu cosí al genoll en una festa familiar. Tot i que el futbolista ha negat l'agressió i no hi ha proves concloents de la temptativa d'assassinat, el ministeri públic neerlandès assegura tenir converses telefòniques intervingudes per la policia en les quals se'l pot escoltar confessant l'apunyalament.L'equip que comptava amb els serveis del jugador en aquells moments, l'Ajax, va acceptar una oferta de l'per un total de 8,5 milions d'euros més variables. De fet, Promes continua vinculat amb el club rus fins al 30 de juny del 2024, moment en què finalitza el seu contracte. El-25 gols i 10 assistències en l'actual temporada- contrasta amb la vida personal del jugador i, de moment, el seu futur és una incògnita, perquè podria ingressar a la presó per qualsevol dels dos delictes que se li imputen.

