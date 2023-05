Al Pacino, pare als 82 anys amb la seva parella de 29

serànovamentamb la seva actual parella, la productora, de, 53 menys que ell. La notícia ha arribat a l'esfera pública a través del representant de l'actor, dues setmanes després de saber que Robert De Niro tindrà una altra criatura amb 79 anys L'actor d'El Padrí té quatre fills: una bessonada que reben el nom d'Olivia i Anton James, de 22 anys, i que són fruit de la seva relació amb. Per altra banda, la germana gran, Julie, que té 33 anys, va néixer de la relació entre Al Pacino i la coach d'interpretaciótambé pertany al món del cinema, on ha exercit de directora i productora de documentals i Al Pacino no és el primer home conegut amb el qual es relaciona, ja que el 2017 es va saber que sortia amb el cantant, a qui fins i tot va acompanyar de gira. L'altre vell conegut amb el qual també s'ha vinculat és el prestigiós empresari,Alfallah, que està embarassada de vuit mesos, i Al Pacino se'ls va vincular per primera vegada la. Tot i mantenir la seva relació discretament, l'actor i la productora van ser fotografiats per primera vegada a un restaurant de Califòrnia. El guanyador de nou estatuetes dels Oscars s'afegeix a lade celebritats que han estat. Entre ells trobem a Robert De Niro -amb 79 anys-, Mick Jagger -amb 73-, Elton John -amb 62- i Richard Gere -amb 70-.

