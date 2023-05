Lessón un dels aliments més comuns a les nostres cuines perquè no només són nutritives i delicioses, sinó que també molt. Es poden menjar de múltiples maneres, i ofereixen: des d'una truita, fins a unes patates fregides, o fins i tot farcides.El cuiner basc, cara coneguda a la televisió pel seu programa Cuina Oberta, sovint es fa acompanyar del seu fill. I, en una de les ocasions, aquest va explicar al públic quin és el seuper cuinar lesen nomésEl primer pas que recomana el jove ésbé les patates i desprésamb un ganivet o un escuradents perquè no explotin al microones. Caldrà dipositar-les en undeapte per microones idonant-hi un parell de voltes.Amb l'ajuda d'un, s'ha de fer un petitali immediatament després posar-ho al microones. Sis minuts a 800 watts. Fàcil i ràpid. Un cop esgotat el temps, ja estan llestes per ser pelades i consumides.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola