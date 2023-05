Alerta meteorològica: 18 comarques en avís per la intensitat de la pluja aquesta tarda

El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat un avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja.



➡ Dc. de 14:00 a dv. 00:00 h



➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm/30 minuts.



➡ Grau de perill màx. 🟡 2/6



➡ Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/296buIUR0f — Meteocat (@meteocat) May 31, 2023

El cel serà protagonista la tarda d'aquest dimecres en la, on la pluja, acompanyada de tempesta i calamarsa en alguns sectors, sotmetrà el territori. Elha ampliat l'avís de perill moderat per la intensitat dels ruixats i Protecció Civil ha activat el pla Inuncat en fase de prealerta.Amb tot, elha activat l'avís al'Alt Empordà, la Garrotxa, el Ripollès, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Selva, Osona, el Berguedà, el Pallars Jussà, la Noguera, l'Alt Urgell, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Moianès, el Bages, el Solsonès, l'Anoia i la Segarra. En aquestes comarques, cauran fins aSerà sobretot al, laon caldrà tenir més precaució. L'alerta s'allargarà, amb un dijous passat per aigua i amb l'epicentre en unes altres 18 comarques, desplaçant-se fins al quadrant nord-est i el litoral central.

