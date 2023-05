Les normes bàsiques a seguir si et sorprèn una tempesta a la carretera

Fins a 18 comarques en alerta la tarda d'aquest dimecres, 18 més el dijous i més pluges el divendres. Lesi elsotmetran Catalunya durant uns dies, amb eli l'operació sortida a l'horitzó. Per això, davant la previsió que les vies catalanes estiguin congestionades per la suma dels vehicles que surten de Barcelona i la meteorologia, cal tenir presents algunes pautes per conduir amb seguretat sota la pluja.El primer consell ési desplaçar-se amb transport públic, sempre que sigui possible. Quan no sigui així, el més bàsic ésamb el vehicle del davant, ja que la distància de frenada incrementa amb el terra mullat. També és vital connectar les-mai les llargues, que reflectiran i dificultaran la visibilitat- i, si la pluja és extremadament intensa, lesPel que fa a la via, cal, que poden provocar danys al vehicle i la pèrdua del control. I, en els casos més extrems, si l'aigua arriba als, cal aturar el cotxe i quedar-se a l'interior amb el cinturó de seguretat posat. En el cas de quedar-se atrapat en una via inundada, cal sortir per la finestra i esperar als serveis d'emergència sobre el vehicle.

