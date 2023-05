Junts trasllada a Aragonès que el «front comú» no pot incloure els comuns

Resposta oficial de la proposta d'ERC per refer la unitat sobiranista en el compte enrere cap a lesdel 23 de juliol. Després de la reunió de la formació amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, al Parlament,ha expressat que el "" ha de ser "", sense la participació dels. Aragonès planteja que aquestes aliances tinguin recorregut més enllà dels comicis a l'Estat i que serveixin per reforçar el, falcar una majoria ali assegurar governs independentistes als. "Hem posat èmfasi en el fet que aquesta oportunitat sigui una manera deara i també en legislatura catalana", ha expressat la presidenta de Junts després del contacte amb el president, que també s'ha reunit aquest dimarts amb representants d'Borràs ha fet evident lesque separen la proposta d'Aragonès del que defensa Junts. Mentre el president parla d'un "" del-amb els comuns-, Borràs ha exposat que el seu partit ha iniciat contactes ambestrictament. També ha subratllat que, en el primer contacte amb el president després de les eleccions municipals," laque Junts planteja per al 23-J. Una diferència substancial amb el que ha exposataquest mateix dimecres. El líder d'ERC sí que s'ha oposat de forma taxativa a una candidatura unitària i ha preferit parlar d'acords programàtics.La presidenta suspesa del Parlament -pendent de la decisió final sobre el seu escó- ha comentat que la reunió ha servit, això sí, per analitzar elsde l'independentisme en elsi les dades d', i també per exposar quines "" d'entesa hi ha entre les forces polítiques. "Hem analitzat propostes i ens hem emplaçat a continuar treballant per trobar manera de fer-ho viable", ha raonat sobre el plantejament d'un escenari de col·laboració. Borràs ha dit que en la conversa amb Aragonès no s'ha parlat ni del relleu a lani de la possibilitat que Junts s'incorpori al Govern.Al seu torn, el president de la Generalitat hales reunions d'aquest dimecres amb els partits. Els ha traslladat la preocupació per l'auge de la dreta després de la cita electoral del 28-M i els ha emplaçat a continuar treballant per construir un "front democràtic" que contribueixi a enfortir el país davant l'amenaça d'undea l'. Així, fonts de la presidència sostenen que Aragonès ha demanat als grups parlamentaris "" amb mirada llarga i de fons, però també de cara a les eleccions espanyoles del 23-J.La compareixença de la presidenta de Junts a la sala de premsa del Parlament s'ha produït hores després quehagi fixat les condicions per bastir el "" més enllà de les eleccions espanyoles.ha reclamat unper aquests comicis després de descarta la via de ladefensada per Junts. Per afermar una nova etapa d'unitat entre les forces sobiranistes, el president dels republicans també ha plantejat que els seus antics socis continuïn tenint la-un cop Borràs perdi l'escó- i que es prioritzin enteses independentistes alsi les, a banda de reforçar elAbans de les paraules del president d'ERC, Pere Aragonès havia oficialitzat al Parlament la voluntat de recuperar la unitat de l'independentisme . En la sessió de control a la cambra catalana, el president de la Generalitat havia fet evident elen l'dels republicans, que passa per refer la coordinació entre forces sobiranistes davant la perspectiva d'unintegrat peli per. Una aposta que Aragonès ja va verbalitzar dimarts en una intervenció a Palau per valorar els resultats dels comicis municipals.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola