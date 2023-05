​Emergència cinegètica: cacen uns 5.400 senglars a les Gavarres i Rocacorba en vuit mesos

Segona fase d'actuacions quirúrgiques

Els massisos de les, a les comarques gironines, s'hi va declarar fa uns mesos l'emergència cinegètica per superpoblació de senglars . Elva quantificar la necessitar de caçar unsper tal de reduir-ne els danys a l'agricultura. Una vegada finalitzada la temporada, el balanç situa el compliment dels objectius al, ja que s'han caçat més de, directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, ha afirmat que la campanya ha estat un èxit perquè ha permèsi pràcticament han assolit els objectius fixats. A Rocacorba han caçat el 96% dels animals previstos i a les Gavarres el 74%. A partir d'ara, obren un període amb actuacions “més quirúrgiques” en punts on detectin danys.El Departament d'Acció Climàtica i la territorial de Girona de laremarquen que, en aquests dos massissos, era necessari impulsar mesures extraordinàries en el marc del pla de xoc perquè la densitat de senglara l'agricultura, accidents de trànsit i, també, tenia un “impacte negatiu en la biodiversitat”. “La declaració de l'emergència cinegètica s'ha sumat a mesures complementàries com són la protecció de conreus i zones urbanes”, ha explicat Sanitjas.L'administració i els caçadors creuen que la declaració de l'emergència cinegètica ha funcionat bé: “Estem satisfets amb el sistema”. Aquesta eina consistia en fixar el nombre mínim de captures en 21 àrees privades de caça (APC) de les Gavarres i nou de Rocacorba.En el període que anava, les captures fixades al massís de les Gavarres eren de 4.492 i n'han fet 3.324 (el 74%) i a Rocacorba de 2.234 amb 2.137 assolides (el 96%). L'impacte de latambé s'ha notat ja que els senglars s'han desplaçat a altres zones buscant aigua i menjar: “Estaven en altres punts on ha estat impossible arribar”.A partir d'aquest dimecres, i amb la finalització de la mesura, es preveu desplegar unade la declaració d'emergència cinegètica que consistirà en fer actuacions més quirúrgiques des d'ara i fins a finals d'agost, abans que comenci la nova temporada de caça.L'objectiu és assolir elel març passat: “Amb el suport dels Agents Rurals, drons i els peritatges d'Acció Climàtica identificarem zones de danys o d'augment de població”, assenyalen. Aleshores, els primers en actuar seran un grup de caçadors voluntaris articulats a través de la Federació i, si no és possible, el departament actuarà de manera subsidiària.El vicepresident dels caçadors gironins exposa que, com a contraprestació, van demanar al departament que els facilités l'adquisició de lesde les colles de caça que han "fet els deures" i han sortit a fer batudes amb l'emergència cinegètica.

