La Junta Electoral estudia que el DNI sigui obligatori per votar per correu

La(JEC) es planteja ordenar que s'hagi deo qualsevol altra identificació personal autoritzada per votar per correu a les. Es tracta d'una mesura que ja es va adoptar a Melilla per a les municipals del passat diumenge davant la sospita d'un possible frau electoral per les denúncies de robatori de documentació electoral i la investigació oberta al respecte.La legislació actual obliga a identificar-se amb ela l'hora deper correu, però jaes consideraquan, dies o setmanes després, el mateix elector exerceix el seu dret ia l'oficina de Correus.El cas de Melilla, on les sol·licituds del vot per correu es van disparar fins a gairebé eldel cens i va haver-hique s'anava a enviar a electors, van aconsellar a la Junta Electoral de la ciutat autònoma exigir el DNI a l'hora d'emetre el vot per correu. La JEC va avalar la instrucció i també la va estendre de forma extraordinària a totes les oficines de correus de la resta de l'Estat, tot i que només per als votants censats a Melilla.En aquest context, i davant la previsió d'un increment del vot per correspondència donada la data de les eleccions espanyoles, en ple període vacacional, la Junta Electoral Central s'està plantejant

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola