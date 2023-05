L'Espanyol portarà el seu descens als tribunals

L'no va poder evitar la desfeta a Mestalla diumenge passat i va consumar el, després d'una temporada per oblidar. Als pericos no els ha sortit res bé en cap faceta. Tampoc en l'arbitral. Diverses decisions dels col·legiats han enervat la directiva, la darrera contra el, quan no es va xiular falta en la jugada prèvia al gol en temps de descompte que els condemnava. Per això, el club emprendrà accions legals pel total d'actuacions arbitrals rebudes, segons ha informat Rac1.Serà lala que haurà de determinar si existeix alguna irregularitat relacionada amb les suposades errades arbitrals i que, segons l'Espanyol, l'han condemnat al descens a la categoria de plata del futbol estatal. El procés s'iniciarà en uns dies i encara no s'ha concretat contra quin organisme, ja que eldepèn de lai no de la Lliga.Aquesta decisió és paral·lela a la ja anunciada fa unes setmanes d'impugnar el partit contra l'al, que va acabar amb empat a 3, però un dels gols matalassers no hauria d'haver pujat al marcador perquè la pilota no va travessar la línia completament. Aquest fet anirà ali, en segona instància, si és necessari, al

