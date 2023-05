El nou «Spider-verse»: a casa hi tinc aranyes i tant de bo totes fossin de Brooklyn i es diguessin Miles Morales

. Molt típic, ja ho sé. La frase que pronuncia el tío Ben deva començar sent una d’aquelles cites cèlebres motivacionals que significaven un gran rerefons poètic i filosòfic; que anava més enllà del viatge d’un heroi esquifit de Queens a qui picava una aranya radioactiva i donava poders sobrenaturals. I, s’ha convertit en un missatge buit carn de tuits irònics i sarcàstics. Li hem minvat la importància tot i que, en el fons, la cita és profundament rellevant i més actual que mai.Un gran poder comporta una gran responsabilitat.La mateixa que comporta fer una crítica a dia 31 de maig assegurant quela segona entrega de la saga que segueix l’heroi que encarna Miles Morales, és la millor pel·lícula de l’any. Sobretot, en un any en quètambé estrenen pel·lícula.Una gran crítica comporta una gran opinió. I aquesta, senyores i senyors,Em tiro a la piscina, sí, i què? És impossible no fer-ho quan se’t palplanta davant una d’aquelles obres que saps que et rondarà el cap durant mesos., que ets absolutament incapaç de trobar-li cap pega, per molt que ho intentis., una altra obra d’art que s’hauria d’incorporar a tots els museus del món. Spider-Man: Across The Spider-verse és la millor pel·lícula de l’any, i no ho tenia gens fàcil.La primera entrega de l'ara saga ja va suposari va revolucionar el gènere. La seva barreja impecable de múltiples estils d’animació va tenir tal impacte en la cultura —pop o no—, que va inspirar un seguit de pel·lícules i sèries posteriors a intentar imitar-la —sense el mateix èxit. I, a sobre, va resultar un Black Panther per a tots aquells joves racialitzats que sempre havien somiat ser l’home —o dona— aranya, però que no s’hi veien reflectits perquè no eren un noi blanc esquifit de Queens.Una gran seqüela comporta una gran responsabilitat. Per sort, rere la màscara del Miles hi ha un seguit de persones talentoses que han aconseguit assumir-la amb excel·lència. Els primers dels quals,(21 Jump Street, The Afterparty, The Lego Movie), dos guionistes únics que ja van col·laborar en el guió de la primera entrega, i que s’han convertit en dos dels autors més originals dels darrers anys. Aquí han construït, en què Morales ha de tornar a endinsar-se en el multivers per aliar-se amb un grup d’elit d’Spider-Mans per evitar que la tela dels universos que els uneix es destrueixi.amb la mestria amb què ho fan. El film és més dramàtic que el primer, carregat de tensió narrativa familiar tant pel personatge del Miles com el de Gwen Stacy —molt més protagonista, molt més desenvolupat—, però. El drama és drama i el gag és gag. I cap dels dos es trepitja mai descaradament. Dues cares d’una mateixa moneda que es complementen fins a aconseguir una igualtat pràcticament científica.Al guió frustrantment perfecte se li suma la gran proesa de la pel·lícula: l’animació. El que ja s’havia implementat en la primera —aquesta barreja tan significativa de diversos estils—com narrativament significatiu. Res és gratuït, tot està íntimament lligat amb l’univers i el personatge que cada escena explora i aprofundeix. Tant si és un món fet de Lego, o pintat amb aquarel·les, o dibuixat amb 3D, o fet de persones humanes. Ique meravella fins i tot als més escèptics.Tot, explicat en dues hores i quart que, en què mirar el rellotge no és una opció perquè el que està tenint lloc a la pantalla t’absorbeix absolutament. Dues hores i quart que en p; que et deixen amb tan bon gust de boca que en vols més, i més, i més. I encara més, i encara més, i encara més. I que quan per fi cauen els títols de crèdit t’has convertit en un jonqui desesperat per la següent entrega. Una que, per cert,Aquesta és la meva única crítica negativa a la pel·lícula: que et deixa amb ganes de més. Que es fa curta.el mateix any.Dos capítols que acabaran explicant una història de sacrifici; del que significa posar per sobre. D’escriure el teu propi camí. De decidir el teu propi futur. De representar unes comunitats marginades, discriminades, a qui fins ara se’ls havia robat el dret de veure’s representades positivament en una pantalla de cinema., i que tot resta encara per escriure’s. Que un gran poder suposa una gran responsabilitat. I que, ni poder treure teranyines pels canells, sinó tirar endavant, confiant en els teus ideals i en les teves passions.Un gran poder comporta una gran responsabilitat. I la del Miles Morales és d’aquelles que passaran a la història i arrasaran.

