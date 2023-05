Calviño reivindica davant l'empresariat les polítiques «de centre» de Sánchez

La vicepresidenta del govern espanyol i ministra d'Economia,, ha clausurat les, ha definit com a "responsable i equilibrada" la política econòmica del govern de. A les portes d'una nova, ha assegurat que l'economia espanyola està creixent i que totes les institucions globals estan variant a l'alça les seves previsions per a Espanya. Calviño ha subratllat la "bona gestió" de l'executiu i de la mateixa UE, que ha definit com a. El balanç d'aquesta anys, ha afirmat, "té pocs precedents" i ha citat un home molt del Cercle,, actualment president del Consell Econòmic i Social nomenat pel govern de coalició.Mirant a les eleccions del 23-J, ha dit que serà interessant conèixer les propostes de cada partit i que l'agenda del PSOE "és molt clara". Ha anunciat que el consell de ministres aprovarà l'addenda del Pla de Recuperació per enviar-la a Brussel·les. "Hem tingut lideratge", ha dit en referència a Pedro Sánchez. Calviño ha rebutjat les crítiques que han titllat de "radical" la política econòmica de l'executiu de coalició, i ha afirmat que. Ha assegurat que "desconeix" el programa econòmic de Feijóo, "més enllà de baixar impostos massivament", una política que ha recordat que va dur a una greu crisi al Regne Unit.Nadia Calviño ha qualificat Catalunya de "motor extraordinari", amb el, el paper de les universitats catalanes en els projectes d'avantguarda i l'ecosistema de pimes i start-up. Calviño ha parlat de "canvi estructural" a l'economia espanyola, amb una millora sensible del sector exterior, amb un mercat laboral amb 20.800.000 afiliats, amb l'excepció ibèrica que ha fet que el preu de l'electricitat sigui inferior al dels països de l'entorn. Ha assenyalat que tots els indicadors econòmics "ens estan tornant a la" i això "gràcies a la política econòmica que s'està fent".Disciplina fiscal, justícia social i reformes estructurals han estat -ha dit la vicepresidenta- les tres bases de la política econòmica de l'executiu Sánchez. Ha recordat que la Comissió Europea ha validat el camí pressupostari d'Espanya, repetint en vàries ocasions la recuperació respecte de la política del govern anterior del PP. Ha destacat que, una de les més baixes d'Europa, en bona part gràcies a la moderació dels preus alimentaris i el control dels preus energètics., president del fòrum i portaveu del món econòmic en aquestes Jornades, ha elogiat les decisions fetes per l'executiu de Pedro Sánchez per rebaixar la tensió a Catalunya, però li ha retret els compliments en inversions de l'Estat i les mancances en infraestructures i finançament. Ha mostrat el neguit dels empresaris per aspectes com l', un 113% del PIB, la indexació de les pensions a la inflació i la manca d'habitatge per als joves.Guardiola s'ha referit positivament a les respostes de la UE a crisis com la inflació i la invasió d'Ucraïna, que han fet d'elementsdel projecte europeu. Ha reclamat un major esforç en la integració econòmica i la sobirania energètica. Ha mostrat un punt d'ironia quan ha dit que el Cercle, com a "entitat d'ordre", viu amb "vertigen" la convocatòria inesperada d'eleccions.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola