Els anunciants i les pressions deixen «El Chiringuito» en la corda fluixa per racisme cap a Vinícius

El programa de futbolviu una situació límit arran de la fugida d'anunciants i el boicot a les xarxes socials després de la lectura crítica i contundent que alguns col·laboradors van fer de la polèmica racista a l'estadi de Mestalla entre els aficionats deli el jugador madridista. La tertúlia esportiva dirigida i presentada per Josep Pedrerol està sent acusada de racista per haver responsabilitzat l'astre brasiler pels fets i la darrera empresa en abandonar-los i denunciar el seu tarannà ha estat"A Brico Depot tenim. Amb efecte immediat, cancel·lem la nostra col·laboració econòmica amb el programa de televisió El Chiringuito de Jugones", ha defensat l'empresa en un comunicat. Abans,ja havien optat per aquesta via. Altres marques que, segons han explicat fonts properes al programa com l'arquitecte, estarien valorant retirar la publicitat sónTot plegat, per les declaracions racistes de l'agent de futbolistesmesos abans dels incidents de Mestalla, en què va etzibar que "si vols ballar samba te'n vas al sambòdrom a Brasil, però aquí has de respectar els companys de professió i". Si bé, la polèmica s'ha acabat de desfermar quan el periodista i youtuberva assegurar que el programa hauria fetperquè no compartís el discurs racista de Bravo a les xarxes socials: "", li hauria dit un dels tertulians.Amb l'esclat de la polèmica a València , després de la qual El Chiringuito va tornar a adoptar una posició crítica amb el brasiler per haver, el dic de contenció que havia posat Pedrerol per contenir les crítiques va acabar cedint. Ara, el programa s'enfronta a una crisi sense precedents que podria acabar amb la finalització de les emissions.

