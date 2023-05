Sánchez arrenca la campanya contra PP i Vox: «Són la dreta extrema i l'extrema dreta»

El president del govern espanyol i secretari general del, ha assegurat aquest dimecres que la decisió d'avançar les eleccions generals per al 23 de juliol la va prendre "amb la seva consciència" perquè considera que cap líder que "mereixi ser-ho" pot mirar cap a una altra banda, i que ell "no s'amaga". A partir d'aquí, ha desafiat ela explicar què és derogar el sanchisme, i els ha equiparat afirmant que són lai l'. Així ho ha afirmat durant la reunió dels grups parlamentaris de Congrés i Senat al Parlament, la primera amb què han estat diputats i senadors del seu grup en la legislatura que acaba després de la derrota de les eleccions municipals i autonòmiques de diumenge passat.En aquesta intervenció ha assenyalat que la primera conseqüència d'aquests resultats és que "magnífics presidents autonòmics i alcaldes" es veuran desplaçats "tot i que molts han vist incrementat el suport electoral". I, sobre el que ha qualificat d'especulacions sobre com havia pres la decisió de convocar comicis pel 23 de juliol, ha volgut precisar:. I ha afegit que ho va fer pensant en els companys i companyes que han treballat i s'han desviscut en aquesta legislatura. "Cap líder que mereixi ser-ho pot mirar cap a una altra banda quan els seus pateixen càstig tan immerescut i injust", ha apuntat. Dit això, ha admès que li agrada guanyar i li "dol perdre". "Faltaria més", ha exclamat."He de confessar-vos que quan més em dol perdre és quan les conseqüencisa immediates cauen en les persones que vull", ha destacat. Per això ha fet un pas endavant que diu que no li va costar entendre que havia de fer i va assumir els resultats de diumenge sense amagar-se perquè, ha al·legat, no ho ha fet mai. Després d'aquesta primera conseqüència del 28-M, Sánchez assegura que la segona serà queara ho faran PP i Vox, que els ha qualificat de dreta exterma i extrema dreta. I ho faran, ha dit, amb un programa del qual només es coneix que volen "derogar el sanchisme". Ha desafiat les dues formacions perquè ho expliquin i els ha preguntat si suposarà derogar qüestions com ara la pujada de l'SMI, l'ingrés mínim vital, la Llei d'Habitatge o la pujada de les pensions.

