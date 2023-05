Aquests són els concerts imprescindibles del Primavera Sound

El Primavera Sound torna amb una edició farcida de grans concerts amb Rosalía, Depeche Mode, Kendrick Lamar o Blur com a caps de cartell. El festival, que estrena doble seu a Barcelona i Madrid, arrenca aquest dimecres amb una sessió gratuïta al Fòrum, l'escenari habitual, que s'allargarà fins al diumenge 4 de juny. Com en cada edició, a més de les grans estrelles, el Primavera està farcit d'altres actuacions imprescindibles amb artistes menys coneguts. Us oferim un tast d'entre els concerts destacats que, si vas al festival, no et pots perdre.

Més enllà de Rosalía i Kendrick Lamar: els altres imprescindibles del Primavera Sound

Cabiria:

Pop de sintetitzadors i caixes de ritme a dojo. Eva Valero (Barcelona, 1995) s'estrena al Primavera Sound amb la seva proposta artística Cabiria pocs dies després d'estrenar els single 'Una costumbre ancestral'. La seva proposta musical es troba a mig camí entre l'italo-disco, el dreampop anglosaxó, la cançó melòdica espanyola i el city pop japonès. (01/06 a les 16:35 a l'escenari Plenitude)

Alex G:

L'Elliott Smith de Bandcamp. Alex G (Estats Units, 1993) és un dels exponents del fenomen de joves sensibles que gràcies a internet i serveis de música com Bandcamp van aconseguir fer-se virals, lluny dels segells de la indústria, només amb el trident guitarra–habitació-webcam. Deu anys després, la solitud d'aquells postadolescents ha evolucionat en una finestra que els ha permès teixir una carrera músical i de gravar-se fent versions acústiques ara en diuen 'bedroom pop'. Però artistes com Alex G han sabut mantenir l'autenticitat d'aquelles gravacions: el cantant, comparat amb Elliott Smith per la seva sonoritat vulnerable, s'ha expandit fins a la creació de God Save the Animals (2022), un àlbum pastoral animalista. (01/06 a les 19:00 a l'escenari Santander)

New Order

Brutalismus 3000

Yves Tumor

Alvvays

Caroline Polachek

Guitarres i sintetitzadors com a tercera via. New Order és un dels grups veterans i més emblemàtics que torna al Primavera amb un reguitzell d'himnes al sac: des de Blue Monday a Bizarre Love Triangle. La banda formada a principis dels vuitanta pels antics membres de Joy Division va reformular-se després d'una tragèdia: al mort per suïcidi del seu líder Ian Curtis. Bernard Sumner, Stephen Morris, Gillian Gilbert, Phil Cunningham i Tom Chapman van haver de reinventar-se per continuar fent música: això els va portar a transgredir el postpunk de finals dels setanta amb la incorporació de sintetitzadors i seqüenciadors de pista de ball a la seva sonoritat.A les múltiples facetes que el brutalisme té a Catalunya –de la Universitat Autònoma de Barcelona, al Castell de Kafka, passant pel Camp Nou– el Primavera Sound hi fa la seva aportació amb la sessió de Brutalismus 3000: post-techno punk berlinès que et transporta al socialisme utòpic vinculat a l'estil arquitectònic. Amb títols simpàtics com 'Satan was a babyboomer' o 'No Sex with cops' aquest projecte arquitectònic, sorgit durant la pandèmia, fusiona la parella Theo Zeitner and Victoria Vassiliki Daldas, que es van conèixer a la capital alemanya per Tinder. El seu primer disc ULTRAKUNST és una sessió de Rave en el moment de descontrol que ressona amb aquest imaginari europeu compartit: la festa com a filosofia de vida.Yves Tumor és el nom artístic de Sean Bowie, que produeix música experimental. Partint del rock, Tumor ofereix una proposta amb elements musicals continguts per separat que en conjunt ofereixen una sofisticació trencadora que l'ha dut a comparacions amb el mateix David Bowie. L'artista aterra a Barcelona en el marc de la gira de presentació del seu nou àlbum 'Praise a Lord Who Chews but Which Does Not Consume; (Or Simply, Hot Between Worlds)' estrenat el darrer març. (És un dels retorns més esperats al Primavera, on van ser una de les sensacions de l'edició del 2015. El trio de Toronto viu un moment dolç després de la presentació del seu tercer disc 'Blue Rev'. L'àlbum va haver de superar un robatori d'arxius, una inundació i fins i tot una pandèmia per poder sortir. En tot cas, el resultat final aconsegueix una fita a l'altura dels obstacles: que la perfecció no soni avorrida. (Després d'una trajectòria amb la banda indie-pop 'Chairlift', el projecte en solitari de Caroline Polacheck (Nova York, 1985) arriba a Barcelona de la mà de 'Desire, I want to turn into you' on explora la vulnerabilitat de mostrar-se a l'altre desplegant una estètica hyperpop. L'any passat ja va ser al Primavera.

