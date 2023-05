​Sau duplica el volum d'aigua en dos mesos, però el Ter no guanya reserves

% embassament Sau (Ter)

El sistema Ter no guanya reserves

% embassament Susqueda (Ter)

Qualsevol persona que s'hagi acostat les darreres setmanes a l'haurà notat un canvi molt important en el. No només pel reverdiment de l'entorn –fins i tot a tocar de l'església-, com sobretot per l', que ha cobert moltes de les construccions de l'antic poble que havien emergit a causa de laLa sensació es confirma amb les dades. L'de la seva capacitat, una xifra que encara va baixar una mica més fins a arribar deu dies després al 6,51%, el mínim del segle XXI (i a escasses dècimes del valor assolit l'abril de 1990). Va ser aleshores quan es va aturar definitivament el transvasament d'aigua cap a Susqueda i l'operació poc exitosa de retirada de peixos.Deixar d'enviar aigua cap a Susqueda i les pluges que, pràcticament cada dia, han afectat el nord-est del país han contribuït a. Del 6,5% d'inicis d'abril s'ha passat al, segons les dades de l'Agència Catalana de l'Aigua.En aquests dos mesos Sau i Susqueda actuen com ao, cosa que és el mateix, el guany de recursos hídrics en el primer embassament pràcticament coincideix en el segon. L'1 d'abril l'embassament de–que està aigües avall del Ter- estava ali tenia unes reserves de 94,40 hm3. Actualment,i el volum envasat s'ha situat en 81,9 hm3.Si tenim en compte elels comptes són clars. L'1 d'abril sumaven–com a comparació, la ciutat de Barcelona en consumeix 90 en un any-, l'11 d'abril eren 103,84 i aquest dimecres se situava en. És a dir, després de diverses setmanes de pluges, els embassaments del Ter estan lleugerament per sota que fa dos mesos.La situació del Ter és força similar a la del conjunt de les. Les precipitacions –especialment les de la darrera setmana- han permès frenar el buidatge i, fins i tot, un. En aquest sentit, després de dies al voltant de 25,2%, aquest dimarts el conjunt dels pantans havien

