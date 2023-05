La consellera Mas reclama «no amplificar els missatges apocalíptics» sobre l'economia

La conselleraha intervingut aquest dimecres davant el. Mas ha assegurat davant l'auditori empresarial que l'economia catalana. Ha reclamat deixar d'i ha mostrat alguns elements per corroborar-ho: el lideratge en inversió estrangera productiva, amb 229 projectes d'inversió l'any passat, unes xifres d'ocupació que són les millors dels darrers quinze anys. Des de la sortida de la crisi financera, Catalunya ha entrat en una dinàmica de creixement, ha explicat la consellera, amb un 1,7% per sobre del PIB prepandèmia.Mas ha criticat elsque l'economia catalana arrossega, com les mancances en la. Des del 2015, la mitjana d'inversions de l'Estat a Madrid ha estat del 122%. A Catalunya, ha estat del 62%. Sobre el repartiment del dèficit autoritzat per la UE, ha criticat que el govern estatal s'ha reservat el control del sostre de dèficit, el que suposa un "ofec inacceptable".Però ha afirmat que els problemes no han de servir per renunciar al lideratge i la gestió. "Ens hem d'acostumar a viure en un món de màxima incertesa", ha assenyalat la consellera d'Economia. Ha ressaltat que el país parteix d'un bon moment en talent, en oferta tecnològica, en base industrial, perquè Catalunya lideri els. Una línia que confirma el Pacte Nacional per a la Indústria i que es veu amb l'oportunitat dels fons europeus. De la seva gestió, però, ha criticat la centralització imposada per l'executiu espanyol. "Cal fer el possible laNatàlia Mas ha advocat per apostar fort per projectes estratègics de futur i per, com en el terreny de les exportacions. Ha esmentat tres exemples que mostren la voluntat de situar el país a l'avantguarda: invertir en una planta de preproducció de xips de materials avançats, entorn el sincrotró Alba; un projecte sobre teràpies avançades amb medicaments basats en cèl·lules entorn el banc de sang i teixits; i un projecte d'inversió al port de Barcelona sobre proteïna alternativa.

